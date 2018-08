Entertainment Tonight: – Enige om midlertidig løsning for barna

OPPRIVENDE SKILSMISSE: Angelina Jolie sammen med fire av barna, Vivienne Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt, Knox Leon Jolie-Pitt, og Zahara Jolie-Pitt i et arkivbilde fra i fjor sommer. Foto: MARK BLINCH / X02025

Etter en lang og opprivende konflikt om hva som skal skje med de seks barna Angelina Jolie og Brad Pitt har sammen, skal paret nå ha blitt enige om en midlertidig løsning.

Det skriver ET og viser til ikke navngitt kilder som står paret nær.

Ifølge de samme kildene hadde Angelina Jolie og Brad Pitt blitt enige om en rettslig høring, men at det ikke lenger er nødvendig etter at paret er blitt enige om en midlertidig løsning.

– Men, understreker en av kildene overfor ET, Jolie og Pitt må fortsatt finne en permanent løsning. Samtidig gjør de begge sitt beste for å holde konfliktnivået så lavt som mulig nettopp av hensyn til barna.

Tidligere i sommer ble de enige om hvordan fordelingen av barna skulle være i sommer, etter at en dommer slo fast at det var skadelig for barna å ikke ha et forhold til faren. Ifølge ET tilbringer nå Angelina Jolie de siste dagene av sommerferien før skolen starter sammen med barna og hjelper dem med å reparere forholdet til faren sin.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Angelina Jolie og Brad Pitt ennå ikke er formelt skilt , to år etter at de gikk fra hverandre. Ifølge TMZ , hadde Angelina Jolies advokat da sendt et nytt brev til dommeren hvor han ber om å få slutt på ekteskapet.

I brevet blir det også hevdet at Brad Pitt ikke har betalt nok barnebidra siden separasjonen, og at Pitt ikke har fulgt en avtale som ble gjort om det. Jolie ønsker at dommeren utsteder en formell ordre som gjør at Pitt må betale – også med tilbakevirkende kraft.

Men i sitt svar til dommeren, som Brad Pitts advokat leverte til retten dagen og som ET har fått innsyn i, avviser Pitt at han ikke har betalt barnebidrag av betydning og viser til at han siden paret gikk fra hverandre i 2016 har innbetalt mer enn ni millioner dollar – eller rundt 76 millioner norske kroner.