Amerikansk 22. juli-film reklamerer med å fortelle «den sanne historien»

FILM 2018-08-29T19:52:14Z

«22 July» produsert av Netflix og regissert av Oscarnominerte Paul Greengrass vises for første gang neste uke. Nå har det første promomateriellet blitt vist fram i Venezia.

Publisert: 29.08.18 21:52 Oppdatert: 29.08.18 22:57

Filmen får sin verdenspremiere under filmfestivalen i Venezia neste uke, men nå har plakaten dukket opp i byen. Den viser et bilde som skal forestille Utøya sett fra landsiden, med et helikopter sirklende over, med teksten: Den sanne historien om en dagen som startet som en hvilken som helst annen. Det er filmnettstedet Montages.no som først omtalte saken.

Nettstedets redaktør Lars Ole Kristiansen er allerede på plass i Venezia.

Han sier han får inntrykket fra Festivalbyen om at Netflix velger å synliggjøre filmen med «store bokstaver» fordi de har tro på den.

– Det kan fremstå litt illevarslende med den typografien og det «action-aktige» helikopteret, men vi bør nok ha is i magen. Greengrass har skildret lignende hendelser med stor respekt tidligere, om enn innenfor rammene av Hollywoods krav til sjangerelementer, sier Kristiansen til VG.

Politihelikoptre har vært mye diskutert etter Utøya, og de var ikke i luften før etter at gjerningsmannen var pågrepet.

Helikopteret på plakaten ser ut til å være et ambulansehelikopter.

Filmen er regissert av Paul Greengrass som blant annet har laget film om 11. September, og flyet som ble «overtatt» av passasjerene, “United 93”. Den er basert på Åsne Seierstads bok «En av oss», og har Anders Danielsen Lie i rollen som Anders Behring Breivik, og Jon Øigarden som hans advokat Geir Lippestad. I filmen portretteres også brødreparet Viljar og Torje Hanssen.

VG har vært i kontakt med Viljar Hanssen, som har sett filmen, men han ønsker foreløpig ikke å uttale seg om filmen.