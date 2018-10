FORLOT FILMINNSPILLINGEN: Tom Hanks var til stede på filmsettet da James Emsviller falt ned fra balkongen Foto: Charles Sykes / TT / NTB scanpix

Emmy-vinner døde under innspilling av Tom Hanks-film

FILM 2018-10-12T15:15:38Z

Lyd mikseren James Emswiller (61) skulle bare ta en røyk på balkongen da han fikk et akutt hjerteinfarkt og falt ned to etasjer.

Publisert: 12.10.18 17:15

Det skriver TMZ .

Hendelsen fant sted i en pause under innspillingen av filmen «You Are My Friend» med Tom Hanks i hovedrollen som Fred Roger. Emswiller var alene på balkongen da filmkollegene plutselig hørte at noen falt ned.

En sykepleier kom rask på plass og forsøkte å hjelpe Emswiller, til ingen nytte. Han ble i all hast fraktet til sykehus, men ble erklært død tre timer senere.

James Emswiller ble i 2015 tildelt en Emmy-pris for beste lydmiks på HBO-serien «Bessie». For øvrig samme år som Anneke von der Lippe som første norske noensinne fikk prisen for «Beste kvinnelige skuespiller» for sin innsats som lensmann Helen Sikkeland i NRK-serien «Øyevitne».

USA Today som også omtaler denne saken, skriver at Tom Hanks var til stede på filmsettet da Emswiller falt ned fra balkongen. Han forlot stedet kort tid etterpå.

Tom Hanks skal for øvrig spille hovedrollen i den amerikanske versjonen av «En mann med navn Ove».