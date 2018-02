JOBBET SAMMEN PÅ FLERE FILMER: Uma Thurman og Quentin Tarantino, her sammen i 2004. Foto: LAURENT REBOURS / TT / NTB scanpix

Tarantino snakker ut om bilkrasj under «Kill Bill»-innspilling

Publisert: 06.02.18 08:04

Quentin Tarantino utsatte Uma Thurman for fare under innspilling av «Kill Bill», noe hun har avslørt etter mange år. Nå har regissøren tatt bladet fra munnen etter mye kritikk.

Tarantinos favorittskuespiller på 90- og begynnelsen av 2000-tallet, Uma Thurman, har postet en video av en stygg krasj. Den skjedde under innspillingen av «Kill Bill», og i et intervju med New York Times har Thurman uttalt at Tarantino satte henne i livsfare.

Regissøren insisterte nemlig på at Thurman måtte kjøre selv, uten stuntkvinne, selv om skuespilleren innstendig ba om det fordi hun følte seg utrygg.

Thurman krasjet i en palme og sliter fremdeles med skader etter ulykken. Hun skal ha brukt lang tid på å få tak i opptakene fra ulykken. Produksjonsselskapet Miramax skal lenge ha tilbudt å la Thurman få opptakene mot at hun ikke ville la hendelsen få noen konsekvenser for selskapet senere. Det gikk ikke skuespilleren med på.

Etter flere dager stillhet har Tarantino endelig tatt bladet fra munnen. Han har i mellomtiden måttet tåle massiv kritikk i sosiale medier.

– Jeg er skyldig i å ha plassert henne i bilen der, men jeg er ikke skyldig på måten folk mener jeg er det, sier han i et intervju med Deadline.com

– Det er det jeg angrer mest på i hele mitt liv, å tvinge henne til å gjøre det stuntet, sier regissøren som understreker at det er han som har gitt Thurman opptakene for at hun skal kunne vise dem frem.

Tarantino sier hans egen feilvurdering førte til at tilliten mellom dem var brutt i en periode etter det skjedde.

I Thurman-intervjuet kommer det også frem at hun var blitt seksuelt trakassert flere ganger av Harvey Weinstein, som lenge sto Quentin Tarantino nær. Han sier det var Weinstein som i alle årene har nektet å gi Thurman opptakene.

Regissøren innrømmer at han aldri vurderte scenen som et stunt i det hele tatt, at han og innspillingslederen så på det som vanlig kjøring.

– Jeg himlet sikkert med øynene og var irritert da det ble foreslått stuntkjører. Men jeg er sikker på at jeg ikke var sint. Jeg kom ikke skrikende inn i Umas trailer, sier Tarantino.

– Alle som kjenner Uma vet at du ikke oppnår noe ved å komme skrikende inn i traileren hennes.

Tarantino prøvekjørte veien Thurman skulle kjøre i scenen, men da innspillingen kom ble det bestemt at de skulle kjøre fra den andre siden for å få bedre lys.