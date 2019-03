TOPPER: Brie Larson spiller hovedrollen i actionfilmen «Captain Marvel». Foto: Disney-Marvel Studios/ AP

«Captain Marvel» knuste glasstaket – satte global rekord

Aldri før har en superheltfilm med en kvinnelig hovedrolle solgt så mange billetter i en åpningsuke.

Publisert: 11.03.19 10:10







Det ferskeste eventyret fra Marvel Studios og Disney har spilt inn svimlende tre milliarder kroner på verdensbasis etter åpningen i forrige uke. Drøyt én av disse milliardene er billettsalg i USA, mens de resterende to representerer billettsalg utenfor UAs grenser.

Ifølge Hollywood Reporter er ikke dette bare den sterkeste åpningen for en superheltkvinne noensinne, men «Captein Marvel» står også for den sjette beste åpningen for en film gjennom tidene.

Kun «Avengers: Infinity War», «The Fate of the Furious», «Star Wars: The Force Awakens», Jurassic World» og «Harry Potter and the Deathly Hallows – part 2» har hatt sterkere åpninger.

Usanne myter

– Jeg tror vi må avlive mytene om som rett og slett ikke stemmer, som at menn ikke vil se superheltfilmer der kvinner spiller hovedrollen, eller at afroamerikanske superheltfilmer ikke lykkes utenfor USAs grenser, sier Megan Colligan, president i Imax Entertainment, tidligere distribusjonssjef i Paramount, til Hollywood Reporter.

Filmmagasinet sier at «Captein Marvel» med sin globale suksess har smadret det beryktede «glasstaket» som hindrer kvinner i å nå like høyt som menn.

Også i Norge topper «Captein Marvel», med over 53.000 besøkende siden premieren 6. mars.

Fått med deg? Disse seriene vrakes av Netflix

I Marvel-universet er det hun «The Avengers»-filmene, «Black Panther», «Captain America: Civil War» og «Iron Man 3» som kan skilte med høyere åpningstall.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KAMPKLAR: Carol får spesialtrening av Kree-oberst Yon-Rogg (Jude Law) og etterfølges av et konstant budskap om at følelser er en soldats største svakhet. Foto: Chuck Zlotnick, Marvel Studios

Filmen fikk imidlertid lunken mottagelse av VGs filmanmelder, som mener den er et «halvhjertet forsøk på feminisme», og som ikke står til mer enn en treer på terningen.

«Det holder ikke lenger med en sterk kvinnelig hovedrolle når plottet ikke dykker dypere enn til strøsselet på toppen av softisen», lyder det i dommen.

«Captein Marvel» handler om Carol Danvers, spilt av Brie Larson (29), og hennes reise gjennom galaktiske kriger mot å bli et av universets mektigste helter. Carol Danvers dukket førte gang opp i tegneserieheftene i 1968.