EKSER: Ashton Kutcher og Demi Moore på rød løper i mai 2010. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Ashton Kutcher om bruddet med Demi Moore: – Spiste ikke på én uke

Publisert: 21.02.18 16:16 Oppdatert: 21.02.18 17:20

Skuespiller Ashton Kutcher forteller åpenhjertig om hvordan han jobbet seg gjennom skilsmissen fra Demi Moore i 2013.

Det er i podkasten «Armchair Expert» med skuespiller og regissør Dax Shepard at Kutcher legger ut om en rekke erfaringer fra livet, deriblant narkotikabruk og deres felles frykt for å bli skallet.

Mens Shepard er gift med skuespiller Kristen Bell («Veronica Mars», «Frost»), er Kutcher gift med skuespiller Mila Kunis. Paret har datteren Wyatt Isabelle (3) og sønnen Dimitri Portwood (1) sammen.

Før Ashton ble sammen med sin «That 70’s Show»-kollega, var han gift med Demi Moore i seks år. Paret ble separert i 2011 og skilte seg i 2013 .

– Rett etter at jeg ble skilt, dro jeg på fjellet alene i en uke. Jeg spiste ingenting og drakk ikke noe annet enn vann og te. Jeg fjernet alle PC-er, mobilen og alt, og snakket ikke, siden jeg var der alene. Jeg hadde bare en notisblokk, en penn og vann og te i en hel uke, forteller Kutcher i podkasten.

Skuespilleren hevder at han begynte å hallusinere litt allerede på dag to og begynte å utføre Tai Chi med egen energi uten å ha noe trening i det. Han skal ha bestemt seg for å gå gjennom alle sine tidligere forhold.

– Jeg skrev ned hvert eneste tidligere forhold jeg hadde hatt hvor jeg følte at det var noe bitterhet eller noe som helst uoppklart. Og så håndskrev jeg brev til hver eneste person. På dag syv printet jeg dem ut og sendte dem, forteller han og fortsetter:

Det var som en AA-øvelse. Jeg tenkte at jeg sikkert hadde såret noen underveis, så det var en måte å starte med blanke ark på.

Kutcher sier at de syv dagene uten noe som helst var veldig åndelige og fantastiske, ifølge E! News .

Han og Sheperd jobbet sammen på MTV-serien «Punk’d» i flere år.