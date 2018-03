80-TALLSSTJERNE: Corey Feldman, her på et bilde fra noen år siden. Foto: Jeff Christensen / AP

Corey Feldman på sykehus – skal ha blitt overfalt med stikkvåpen

Publisert: 28.03.18 18:15

Filmstjernen Corey Feldman (46) hevder han ble brutalt angrepet tirsdag i Los Angeles kveld og har tvitret bilde fra sykesengen.

« Jeg er på sykehus! Jeg ble overfalt i kveld! En mann nåpnet bildøren og stakk med med noe. Vær så snill å be for oss », skriver Feldman med store bokstaver på Twitter .

På bildet ligger 46-åringen, kjent fra blant annet 1986-filmen «Stand By me», iført sykehusklær på en seng.

« Takk, Gud, for at det bare var meg og en sikkerhetsvakt i bilen », fortsetter skuespilleren og opplyser at det var tre menn som omringet bilen, men at det kun var én av dem som brukte stikkvåpen.

Feldman legger til at det går bra med ham, men at politiet etterforsker saken som et drapsforsøk.

CBS Los Angeles får bekreftet fra politiet at saken etterforskes. Ifølge politiet skal Feldman ha pådratt seg mindre skader i magen etter trolig å ha blitt stukket med et lite, spisst stikkvåpen. En talsmann for politiet omtaler omstendighetene rundt hendelsen som uklare, men at de etterforsker saken som et angrep med dødelig våpen. Så langt er ingen pågrepet.

Vil avsløre pedofile

Feldman hevder at han de siste månedene har mottatt trusler på sosiale medier fra noen som kaller seg «Wolfpack» og mener at det er disse som står bak.

« Men nok er nok! Hvor syke er disse menneskene? », skriver den opprørte 46-åringen.

Forut for hendelsen har Feldman gått ut og bedt om donasjoner til arbeidet med en dokumentarfilm om avsløring seksuelt misbruk av barn i underholdningsbransjen. Han setter overfallet i direkte sammenheng med det og tror at noen vil presse ham til taushet.

Politiet sier til CBS at det er uvisst om tirsdagens hendelse er knyttet til Feldmans varsler om å navngi overgripere.

Los Angeles Times er blant mediene som har viet Feldmans kampanje for å nagle pedofile, oppmerksomhet.

« Helt siden jeg gikk ut med disse planene, er livet mitt blitt et totalt kaos. Men jeg har blitt bedt om å holde munn hele livet », sier Feldman, som beskriver tirsdagens episode som en nær døden-opplevelse.

Overgrepsanklager

Feldman selv gikk rettens vei i fjor med påstander om at han var blitt utnyttet seksuelt av flere menn i bransjen da han var barn. Politiet henla saken i november.

Som en del av nettverket med unge gutter som hyppig frekventerte Neverland-ranchen til Michael Jackson på slutten av 90-tallet, ble han også trukket inn i overgrepsrettssaken mot popikonet i 2005. I flere år etter rettssaken støttet Feldman Jackson , men på et tidspunkt begynte han å så tvil rundt sine egne minner og erfaringer med den nå avdøde stjernen .

Feldman startet karrieren som barneskuespiller i reklamefilmer. Han var bare tre da han hadde sin aller første jobb. På 80-tallet gjorde han seg bemerket i en rekke filmer, som «The Lost Boys», «Gremlins» og «The Goonies».

Inntil i fjor var han å se i TV-serien «Teenage Mutant Nina Turtles».

