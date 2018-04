STJERNEPAR: Blake Lively og Ryan Reynolds på TIME 100 Gala i New York i fjor. Foto: Charles Sykes /Reuters

Ryan Reynolds tvitrer om «knute på tråden» med kona

Publisert: 01.04.18 20:34

Hollywood-stjernen Ryan Reynolds (41) kommenterer ryktene om at han og Blake Lively (30) sliter i ekteskapet.

Reynolds, som er kjent for å poste ironiske og morsomme Twitter-meldinger om skuespillerkona, bruker humor også når han responderer på de ferske spekulasjonene.

« Det skulle jeg ønske, for jeg kunne trenge litt alenetid », fleiper Reynolds samtidig som han poster en link til det indiske nettstedet International Busines Times .

I artikkelen hevdes det nemlig at stjerneparet strever med å sette av kvalitetstid sammen, siden «Reynolds de siste tre årene har hatt et hardt arbeidspress, mens Lively er hjemme med barna».

Nettstedet siterer bladet OK!, som skriver at det går mot skilsmisse for Reynolds og Lively. Men Reynolds’ Twitter-melding gjør alle ryktene til skamme, og under posten hans er det mange som beklager at paret må tåle falske historier som dette.

« Som inder beklager jeg disse drittskriveriene », lyder det fra en.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lievly har ikke kommentert ryktene.

Bruddryktene står i sterk kontrast til hvordan paret har fremstått i media siden de giftet seg for seks år siden. De to har alltid snakket varmt om hverandre i pressen. Da Reynolds fikk egen stjerne på Hollywood Walk of Fame for litt over ett år siden, var kona og parets to små døtre med.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Du er det beste som har hendt meg, og du betyr alt for meg. Du gjør alt i livet mitt bedre. Og du har gitt meg de to mest fantastiske barna jeg noensinne kunne håpet på, skrøt Reynolds av ektefellen under stjerneseremonien.

Kanadiske Reynolds har spilt i en rekke filmer og serier de siste 20 årene. Blant hans mest berømte filmer er «The Proposal», «Deadpool» og «Buried». «Deadpool 2» er under oppseiling. Lively er best kjent fra TV-serien «Gossip Girls», men også filmer som «The Shallows», «The Town» og «The Age og Adaline».

Reynolds var tidligere gift med filmstjernen Scarlett Johansson (34). Ekteskapet holdt i to år før de ble separert og skilt i rekordfart i 2010 .

Hollywood-paret er ikke de eneste som har gått ut mot rykter den siste tiden. Tidligere i uken uttalte britiske Cheryl Ann Tweedy (34), tidligere kjent under etternavnene Cole og Fernandez-Versini, at hun hadde fått nok av rykter om samboer Liam Paynes (24) påståtte utroskap . Men i motsetning til Reynolds, så hun ikke humoristisk på det.

Her hjemme kommenterte også nylig Haddy Njie (38) og Trond Giske (51) rykteflommen om at hun skulle ha flyttet ut som følge av varslingsstormen rundt Giske.

