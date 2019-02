HETT: Lady Gaga og Bradley Cooper på Oscar-scenen søndag. Foto: MIKE BLAKE / AP

Lady Gaga snakker om romanseryktene

Lady Gaga og Bradley Cooper trollbandt publikum og seerne under Oscar-gallaen, men spekulasjonene om søt musikk, skjøt enda større fart.

Publisert: 28.02.19 18:30







Selv har Lady Gaga og Bradley Cooper vært tause – til nå. Men nå har popstjernen tatt bladet fra munnen. Da hun besøkte talkshowet «Jimmy Kimmel Live!» onsdag, var rykteflommen ikke overraskende tema.

– Først av alt, sosiale medier er toalettskålen til internett. Det sosiale medier har gjort for popkulturen, er simpelt. Ja, folk så kjærlighet, og gjett hva – det var det vi ønsket, sier Gaga i TV-showet, ifølge E! Online.

Fått med deg? Sånn reagerte Coopers kjæreste

Lady Gaga spiller mot Bradley Coopler i musikalfimen «A Star Is Born». Cooper er i tillegg regissør av filmen. Under Oscar-utdelingen søndag fremførte de kjærlighetsballaden «Shallow», samme låt som Lady Gaga vant det gjeve filmtrofeet for.

Lady Gaga om Bradley Cooper: – Den eneste som kan spille rockestjerne

Var planen

Popdivaen forklarte til Kimmel og TV-seerne hvordan opptredenen var planlagt til punkt og prikke, fra at de spaserte hånd i hånd opp på scenen, til de lente seg mot hverandre på pianokrakken mot slutten av sangen.

– Jeg visste at han hadde en visjon for hvordan det skulle fremstå, sier Gaga og legger til at det var viktig at de gikk inn i filmrollene og hadde den samme forbindelsen på scenen som på lerretet.

Gaga forklarer at hun jobbet på samme måte da hun turnerte med Tony Bennett (92) for få år siden.

– Jeg har hatt armene mine rundt Tony Bennett i tre år. Når man synger kjærlighetssanger, vil du at publikum skal føle det.

Og til alle som har trodd at det er ekte romantikk mellom Gaga og Cooper, har sangeren følgende beskjed:

– Jeg er en kunstner, og jeg går ut fra at Bradley og jeg gjorde en god jobb. Vi lurte dere.

Lady Gaga brøt med sin forlovede like før Oscar. Coopers forlovede, Irina Shayk (33) takler oppstyret tilsynelatende med verdighet. Om Shayk sliter med sjalusi, viser hun det ikke. Etter at Cooper og Gaga hadde fremført duetten, var Shayk den aller første i salen til å reise seg og applaudere.

ROLLENE: Bradley Cooper og Lady Gaga i «A Star is Born». Foto: WARNER BROS