BLIR FORELDRE: Bill Skarsgård, kjent fra skrekkfilmen «IT», og kjæresten Alida Moberg skal bli foreldre. Her er de på premiere i Stockholm i september i fjor. Foto: Karin Törnblom / IBL Bildbyrå / IBLAB

Bill Skarsgård skal bli pappa

Publisert: 21.07.18 08:01

Bill Skarsgård (27) og kjæresten Alida Morberg (33) skal bli foreldre.

Det bekrefter den svenske skuespilleren overfor Aftonbladet .

– Men det er privat, sier Skarsgård til avisen og ønsker ikke å kommentere den glade nyheten ytterligere.

Men det gjør pappa og «Mamma Mia! Here we go again»–aktuelle Stellan Skarsgård mer enn gjerne:

– Jeg har åtte barn og ett barnebarn og nå blir det enda ett. Det er «jättekul», sier Stellan Skarsgård til Aftonbladet.



Bill Skarsgård har som kjent fulgt i farens fotspor. Han er blant annet blitt hyllet for sin innsats som den demoniske klovnen Pennywise som terroriserer barn og unge i en liten by i Maine i den nye versjonen av Stephen Kings skrekkfilm «It», opprinnelig fra 1991.

Alida Morberg er datter av skuespiller Per Morberg, som er kjent fra blant annet flere «Beck»- og «Wallander»-filmer. Alida er også skuespiller og har blant annet vært med i filmer som «Stockholm Stories» og «Beck – Rum 302» - mot Kristoffer Hivju.

Bill Skarsgård har også spilt inn film i Norge. I 2012 spilte han mot Iben Akerlie og Jakob Oftebro i filmatiseringen av Knut Hamsuns «Victoria», der de tre utgjorde det sentrale kjærlighetstrianglet.

– Jeg kjenner vel til kjærlighet med hindre. Men umulig kjærlighet er uvanlig i dag, da må det være at den ene parten ikke er forelsket tilbake. Otto vil bli elsket, og det å ikke kjenne seg verdsatt er vel noe alle kjenner seg igjen i, sa Skarsgård til VG da om rollen som kammerherrens sønn.

De siste årene har Bill, i likhet med faren og flere av sine brødre, hatt suksess i Hollywood . Han har blant annet hatt en av hovedrollene i TV-serien «Hemlock Grove», og er snart aktuell med Stephen King-baserte «Castle Rock». Det spilles også inn en oppfølger til «It» der Bill er med, og han var nylig å se i «Deadpool 2».