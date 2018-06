Foto: Paul Sancya / TT NYHETSBYRÅN

Rose McGowan tiltalt for besittelse av kokain

Publisert: 13.06.18 12:42

Skuespilleren mener hun har fått narkotika plantet i lommeboka.

Rose McGowan fikk mye oppmerksomhet i fjor høst etter at hun beskyldte tidligere filmprodusent Harvey Weinstein for seksuelle overgrep.

Mandag ble hun ifølge Buzzfeed tiltalt for besittelse av kokain i delstaten Virginia. Nå risikerer hun en fengselsstraff på opptil ett år hvis hun blir funnet skyldig.

Hun har vært under etterforskning siden i januar 2017, da en lommebok hun glemte igjen på et fly som ankom Washington DC-flyplassen Dulles testet positivt for kokain.

Hun betalte kausjon pålydende 5000 dollar, og har nektet for at kokainen tilhørte henne. Hennes advokat Jim Hundley har rapportert at de tror at narkotikaen har blitt plantet i lommeboken.

McGowan meldte lommeboken savnet til flyselskapet da hun ikke fant den igjen ved ankomsten til Washington DC. I mellomtiden kan andre personer ha hatt tilgang på den. Arrestordren på skuespilleren kom imidlertid ikke før i oktober 2017, etter at stormen rundt Weinstein hadde tatt av. Skuespilleren skrev da på Twitter at hun trodde kokainen var plantet for å få stilne henne.

Politiet ved Dulles har imidlertid hevdet at de forsøkte å komme i kontakt med McGowan siden februar i fjor.

McGowan har uttalt til bladet New Yorker at hun ikke har noe interesse av kokain, og at hun vil erklære seg ikke skyldig.

I forbindelse med anklagen om at kokainen var plantet, og en antydning som peker mot Weinsteins retning, har sistnevntes advokat, Ben Brafman, gått ut i Hollywood Reporter og avvist anklagen.

– Etterforskerne i narkotikasaken mot Ms. McGowan har kategorisk avvist hennes latterlige anklage om at Mr. Weintstein plantet narkotikaen i lommeboken hennes. Å komme med falske anklager mot Mr. Weinstein om å ha begått en forbrytelse, er noe Ms. McGowan, etter vår mening, har gjort før og folk må derfor notere seg denne vanen til å komme med falske anklager mot Mr. Weinstein om kriminelle handlinger han på det sterkeste benekter, står det i uttalelsen.