Johnny Depp: – Jeg var så langt nede som det var mulig å komme

Det sier filmstjernen i et lengre intervju med Rolling Stone om tiden da ekteskapet sprakk i 2016 og han fikk store økonomiske problemer i tillegg.

– Jeg skjønner virkelig ikke hva jeg har gjort som fortjener dette. Jeg synes jeg bare har vært snill og omtenksom mot alle mennesker, sier Johnny Depp til Rolling Stone .

Han legger da heller ikke skjul på at han var oppriktig redd for at han skulle dø.

– Jeg følte at det neste som ville skje var at jeg havnet på et sted med åpne øyne - og forlot stedet med lukkede øyne. Jeg klarte ikke å takle smerten, fortsetter Depp.

Det var også på denne tiden Depp dro på turne med Hollywood Vampires, samtidig som han hadde bestemt seg for å utnytte tiden med å skrive memoarene sine på en gammel skrivemaskin.

– Jeg startet dagen med å helle i meg vodka, og skrev og skrev til jeg hadde så mye tårer i øynene at jeg ikke klarte å skrive mer, sier Depp.

Samtidig har han mye galgenhumor på alt som skjedde - og alt som ble skrevet om ham.

– Påstanden om at jeg skal ha brukt 30.000 dollar (242.000 norske kroner, red. anm) i måneden på vin stemmer overhodet ikke. Jeg brukte mye mer, sier Depp i intervjuet.

Han forteller også at hans nærmeste familie hadde rådet ham til å inngå en ektepakt med Amber Heard (30), som etter at de gikk fra hverandre anmeldte ham for å ha angrepet henne fysisk flere ganger i løpet av ekteskapet.

Men nettopp det at han valgte å ignorerer familiens råd, resulterte i at han fikk et svært dårlig forhold til flere av dem etterpå. Ikke minst søsteren som hadde vært hans rådgiver inntil da.

«Han skjøv de eneste som virkelig brydde seg om ham vekk», sier en nær venn av familien til Rolling Stone.

Barndom og oppvekst hadde vært alt annet enn enkel for Johnny Depp. Noe han heller ikke legger skjul på i intervjuet. Han karakteriserer barndomshjemmet som et spøkelseshus.

– Min mor var kanskje det verste mennesket jeg har møtt i hele mitt liv, sa Johnny Depp etter hennes begravelse i 2016.