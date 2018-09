MEN ER DET IKKE? Lutz Ebersdorf og Tilda Swinton. Eller Tilda Swinton og Tilda Swinton? Ingen endelige svar er gitt. Foto: Splash News og WireImage

Full forvirring rundt mystisk 82-åring med hovedrolle

VENEZIA (VG) En helt ukjent tysker (82) spiller den mannlige hovedrollen i skrekkfilmen Suspiria. Eller er det egentlig en veldig godt sminket Tilda Swinton (57)?

«Suspiria», nyinnspillingen av Dario Argentos horrorklassiker fra 1977, er en av de største lanseringene i Venezia. Superstjerner som Dakota Johnson, Chloe Grace Moretz, og Tilda Swinton er på plass, i tillegg til Radiohead-sjef Thom Yorke som har laget filmmusikken.

I Venezia er ikke Lutz Ebersdorf, som på rollelisten er oppført som Dr. Josef Klemperer, den mannlige hovedrollen i filmen. Han er det ingen som har hørt om før, men på filmdatabasen imdb.com er han oppført som født i 1936 i München.

Spekulasjonene på forhånd har imidlertid gått på at det er Tilda Swinton som spiller rollen, kraftig sminket. Regissøren har før Venezia blitt spurt om denne mystiske mannen, og han har svart at han liker å gi roller til folk som ikke opprinnelig er skuespillere. Han har også sagt til Hollywood Reporter at han ikke skjønner hvor disse spekulasjonene kommer fra.

På pressekonferansen for filmen i Venezia lørdag fikk «mysteriet» sin fortsettelse, og dersom det hele er et pressestunt, ble det tatt imot med godt humør. Pressekonferansen i Venezia lørdag startet nemlig ved at det ble lest opp en hilsen fra tyskeren. Og den var det Tilda Swinton som leste. Til en lattermild respons fra salen.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke kan møte dere personlig. Jeg er privat av natur og liker å holde det slik, het det i hilsenen.

– Da Luca spurte om meg om jeg ville ha rollen svarte jeg: Hvorfor, når du har så mange flere passende folk du kunne ha brukt? Han fortalte meg at publikum gjerne vil se et nytt fjes. Så da tenkte jeg: hvorfor ikke? Det blir gøy, og det var det.

Tilda Swinton fikk også spørsmål om hvorfor hun ville spille to roller filmen.

– Hvilke to roller? svarte Swinton med steinansikt, til mer latter fra salen.

– Som du vil se på plakaten så spilles doktor Klemperer av Lutz Ebersdorf, som jeg leste en hilsen fra i starten.

Så gjenstår det å se om det noen gang vil komme et endelig svar, og hva som eventuelt vil skje dersom Lutz Ebersdorf skulle bli nominert til noen priser for innsatsen fremover.

Filmen mottok åtte minutter stående ovasjoner etter premieren her i Venezia sent lørdag kveld, og mottagelsen har vært svært delt. Flere hyller den som et mesterverk, mens andre mener den er pretensiøs og kjedelig, skriver Deadline.com