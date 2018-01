10 ÅR SIDEN TRAGEDIEN: Heath Ledger på premieren på «Brokeback Mountain» på filmfestivalen i Venezia i september 2005. Foto: Chris Jackson / Getty Images Europe

10 år siden Heath Ledger døde: – Han var fryktløs

Publisert: 22.01.18 05:07

FILM 2018-01-22T04:07:59Z

På mandag er det ti år siden Heath Ledger døde. Han var 28 år gammel og hadde rukket å bli Hollywood-stjerne, far og svært mange menneskers venn.

Om ettermiddagen den januardagen ble Ledger funnet livløs i sengen sin i New York da hushjelpen skulle varsle ham om at massøren hadde dukket opp til avtalt time.

Rundt ham ble det funnet sovetabletter.

Obduksjonen viste at australieren døde av en ulykksalig blanding av reseptbelagte medisiner og sovetabletter . Dødsfallet ble regnet som et uhell .

Menneskene rundt Ledger kjente til at han hadde søvnproblemer. I tillegg hadde han vært gjennom flere krevende filminnspillinger. Etter «I’m Not There» kom den lange og intense innspillingen av «The Dark Knight».

Sommeren 2007 tok forholdet til samboeren Michelle Williams slutt, midt under nevnte «Dark Knight»-innspilling. Da den var ferdig dro han nesten direkte til London for å spille inn «The Imaginarium of Doctor Parnassus».

Der fikk han lungebetennelse. Han var utkjørt og søvnløs.

Høsten 2017 kom dokumentaren «I am Heath Ledger », der flere av hans barndomsvenner og kolleger, i tillegg til foreldre og søstre, forteller om skuespillerens liv og drømmer.

Filmen har fått kritikk for å glatte over Ledgers forhold til medikamenter og hans død.

Regissør Adrian Buitenhus forteller til New Zealand Herald at deres fokus var på stjernens liv og kreative evner, og at de ikke ønsket å helle bensin på bålet med rykter om hans død.

Det som kommer fram i filmen er at i motsetning til hva flere av ryktene sier, var Heath angivelig fornøyd med livet i tiden før han døde.

– Mange liker å tro at å spille Joker det var en slitsom prosess for ham, men det var det ikke. Etter innspillingsdagene var han i spøkefullt humør og småpratet mye. Vi hadde mye mer gøy enn det som passet seg for en hardtarbeidende skuespiller, sier Gerry Grennell som var Ledgers dialektlærer og bodde sammen med ham i London på det tidspunktet.

Skuespilleren selv sa også om rollen i «Batman»-filmen:

Det er det morsomste jeg har gjort som skuespiller. Kreativt sett var det for godt til å være sant!

Ledgers agent, Steve Alexander, sier dette i dokumentaren:

– Det er fremdeles vanskelig når folk snakker om eller har forutinntatte oppfatninger om hva som skjedde på den tiden. Men det er hva folk gjør - skaper sine egne versjoner. Sannheten er at han var virkelig lykkelig og trivdes med livet. Ham slet med et par demoner, men det eneste han ville var å gå videre.

Det understreker også søsteren Kate Ledger.

– Heath hadde det bedre enn noensinne. Han hadde en datter han elsket og han fikk lage filmene han ville. Han hadde store planer for framtiden sin, sier hun.

Hun forteller at da Ledger kom på overraskelsesbesøk til familien i julen 2007., tok han med seg lillesøsteren Ashleigh Bell til London. Hun var med han på opptak, til tross for at det ofte var kaldt og ble gjort om natten.

På ett av dem hang Ledger under en bro og var klissvåt hele tiden.

– Mange i teamet slet med forkjølelser, men jeg husker Gerry sa at Heath var sterk som en hest, forteller Bell.

– Kroppen hans var sliten og han var sliten. Han fikk en kraftig influensa som tæret på ham. Jeg hørte ham vandre rundt. Noen ganger kom han inn på mitt rom og vi pratet om at sovetablettene ikke fikk ham til å sove, sier Grennell i filmen.

Mellom opptakene i London pendlet Ledger til New York, der hans 2-årige datter Matilda bodde med Williams.

Suksessen som førte ham til Los Angeles, New York og første rekke av ettertraktede hovedrolleinnehavere startet i Perth i Australia.

Allerede som barn interesserte han seg for søsterens oppsetninger med skoleteateret, og faren Kim Ledger husker godt at Heath pekte opp mot en rekke lysende stjerner han hadde satt opp i taket, og sa:

«Det er dit jeg vil, jeg skal jobbe i filmbransjen og bli filmskuespiller».

Som 17-åring dro han og barndomsvennen Trevor Di Carlo til Sydney, hvor Ledger forfulgte skuespillerdrømmen. I 1997 fikk han hovedrollen i MTV-serien «Roar» og møtte 18 år eldre Lisa Zane, som senere introduserte ham til Los Angeles og filmskaper Matt Amato.

Gjennom Amato fikk Heath i 1999 hovedrollen i «10 ting jeg hater ved deg».

Et tenåringsidol var skapt.

Deretter fulgte en rekke roller i filmer som «Patrioten» (2000), «Monster’s Ball» (2001) og «Lords of Dogtown» (2005). Men rollen som sementerte Legders stjerneposisjon - og ga ham en Oscar-nominasjon - var «Brokeback Mountain» (2005).

Den rollen var ikke opplagt.

– Da navnet hans kom opp i castingprosessen, var jeg litt i tvil. Jeg visste ikke om han kunne bære en film. «Monster’s Ball var den egentlige grunnen til at jeg valgte ham. Jeg var såpass imponert. Selvhatet og kompleksiteten grep meg, sier «Brokeback»-regissør Ang Lee i dokumentaren.

Han legger til:

I Kina sier vi «gudsmisunnelse» om dem som er så talentfulle at selv gudene blir misunnelige.

Privat var Ledger kjæreste med sin britiske Hollywood-kollega Naomi Watts før han møtte Williams på innspillingen av «Brokeback Mountain».

Watts forteller i dokumentaren at Heath likte å ha mange venner rundt seg, og at huset hans i Los Feliz stort sett alltid var fylt av venner og venners venner.

Australske skuespillere som Joel Edgerton, Rose Bryne og Martin Henderson bodde alle i huset en periode. Skuespiller Ben Mendelsohn sier han tror Ledgers hus inspirerte TV-serien «Entourage».

Han var veldig sjenerøs med å dele av sin suksess. Han var en gjestfri ånd. Folk bodde der lenge, av og til lenger enn nødvendig, men vi hadde det morsomt. Han var fryktløs i hvordan han elsket og åpnet sitt hjerte, forteller Watts.

Suksessen på jobb var ikke udelt positivt for Ledger. Han syntes det var vanskelig å promotere filmene.

– Han ville ha suksess, men da han fikk det, ville han ikke ha det. Han følte seg eid, forteller samarbeidspartneren Matt Amato.

Han og Ledger dannet filmproduksjonsselskapet «The Masses» og startet også et lite musikkselskap sammen.

Heath var dypt engasjert i både fotografering, regi og musikk. Han regisserte blant annet en musikkvideo for vennen Ben Harper.

– Hans energi var grenseløs. Han kunne ringe midnatt, eller ett på natta, eller han møtte opp på frokost i 06-tiden. Han sov aldri. E-postadressen var «I’ll be running around@et-eller-annet». Og det var han alltid! Sier musikeren i dokumentaren.

Energien bemerker barndomsvennen N`Fa Forster-Jones også:

– Det var hans greie: Han hadde for mye energi, for mange tanker, for mye han ville gjøre, for mye kreativitet. Når du føler deg så bra, sover du ikke. Han var så mye våken at det var som om han var 50 år, så mye han rakk å gjøre.

– Noen ganger slår noen gjennom på grunn av ulike ting, om det er et godt utseende, talent eller timing. Men han hadde alt, understreker Naomi Watts.