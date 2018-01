VANT: Nicole Kidman var en av flere kolleger som vant pris for «Big Little Lies». Foto: Chris Pizzello / TT / NTB Scanpix

Nattens prisvinnere i Hollywood

Publisert: 12.01.18 08:49

Natt til fredag ble Critics’ Choice Awards delt ut. «The Shape of Water» og «Big Little Lies» stakk av med fire priser hver.

Utdelingen plassert mellom Golden Globe og Oscar fant sted i Santa Monica i California, og gjentok en del av utfallene fra søndagens Globes. I likhet med Golden Globes, feirer Critics’ Choice Awards både film og TV.

Ifølge Deadline vant «Big Little Lies» for Beste miniserie, og tre av skuespillerne stakk av med priser: Nicole Kidman, Alexander Skarsgård og Laura Dern. Som på Globes, vant Sterling K. Brown for dramaserien «This Is Us», og Elisabeth Moss fikk pris for «The Handmaid’s Tale».

Kassasuksessen «Wonder Woman» fikk også en pris i kategorien Beste actionfilm, og Margot Robbie ble belønnet for «I, Tonya». James Franco, som nylig ble beskyldt for seksuell trakassering , vant pris for «The Disaster Artist», men møtte ikke opp for å motta prisen.

Her er listen over vinnerne:

Filmpriser:

Beste film: «The Shape of Water»

Beste mannlige skuespiller: Gary Oldman, «The Darkest Hour»

Beste kvinnelige skuespiller: Frances McDormand, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste mannlige birolle: Sam Rockwell, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste kvinnelige birolle: Allison Janney, «I, Tonya»

Beste unge skuespiller: Brooklynn Prince, «The Florida Project»

Beste samlede skuespiller-gruppe: «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste regissør: Guillermo del Toro, «The Shape of Water»

Beste originalmanus: Jordan Peele, «Get Out»

Beste adapterte manus: James Ivory, «Call Me By Your Name»

Beste foto: Roger Deakins, «Blade Runner 2049»

Beste produksjonsdesign: Paul Denham Austerberry, Shane Vieau, Jeff Melvin, «The Shape of Water»

Beste klipp (uavgjort): Paul Machliss, Jonathan Amos, «Baby Driver» og Lee Smith, «Dunkirk»

Beste kostymedesign: Mark Bridges, «Phantom Thread»

Beste hår og sminke: «Darkest Hour»

Beste visuelle effekter: «War of the Planet of the Apes»

Beste animerte film: «Coco»

Beste actionfilm: «Wonder Woman»

Beste komedie: «The Big Sick»

Beste mannlige skuespiller i en komedie: James Franco, «The Disaster Artist»

Meste kvinnelige skuespiller i en komedie: Margot Robbie, «I, Tonya»

Beste sci-fi/skrekkfilm: «Get Out»

Beste fremmedspråklige film: «In the Fade»

Beste låt: «Remember Me» fra «Coco»

Beste soundtrack: Alexandre Desplat, «The Shape of Water»

TV-priser:

Beste komiserie: «The Marvelous Mrs. Maisel», Amazon

Beste mannlige skuespiller i en komiserie: Tedd Danson, «The Good Place», NBC

Beste kvinnelige skuespiller i en komiserie: Rachel Brosnahan, «The Marvelous Mrs. Maisel», Amazon

Beste mannlige birolle i en komiserie: Walton Goggins, «Vice Principals», HBO

Beste kvinnelige birolle i en komiserie: Mayim Bialik, «The Big Bang Theory», CBS

Beste dramaserie: «The Handmaid’s Tale», Hulu

Beste mannlige skuespiller i en dramaserie: Sterling K. Brown, «This Is Us», NBC

Beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie: Elisabeth Moss, «The Handmaid’s Tale», Hulu

Beste mannlige birolle i en dramaserie: David Harbour, «Stranger Things», Netflix

Beste kvinnelige birolle i en dramaserie: Ann Dowd, «The Handmaid’s Tale», Hulu

Beste miniserie: «Big Little Lies», HBO

Beste TV-film: «The Wizard of Lies», HBO

Beste mannlige skuespiller i en miniserie eller TV-film: Ewan McGregor, «Fargo», FX

Beste kvinnelige skuespiller i en miniserie eller TV-film: Nicole Kidman, «Big Little Lies», HBO

Beste mannlige birolle i en miniserie eller TV-film: Alexander Skarsgård, «Big Little Lies», HBO

Beste kvinnelige birolle i en miniserie eller TV-film: Laura Dern, «Big Little Lies», HBO

Beste talkshow: «Jimmy Kimmel Live!», ABC

Beste animerte serie: «Rick and Morty», Adult Swim

Beste realityserie: «Born This Way», A&E

Beste manusbaserte realityserie: «Shark Tank», ABC

Beste konkurransedrevne realityserie: «The Voice», NBC

Beste reality-TV-vert: RuPaul, «RuPaul’s Drag Race», VH1

