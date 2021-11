HOLDER SAMMEN: Marlee Matlin, Daniel Durant, Emilia Jones og Troy Kotsur (fra venstre) i «CODA».

Filmanmeldelse «CODA»: Særdeles koselig

Emilia Jones. Husk navnet.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

UNGDOMSDRAMA / FAMILIEFILM

«CODA»

USA. Tillatt for alle. Regi: Sían Heder

Med: Emilia Jones, Marlee Matlin, Tray Kotsur, Daniel Durant, Eugenio Derbez, Ferdia Walsh-Peelo

Denne filmen burde ikke funke. En oppvekstskildring om en ung jente som rives og slites mellom forpliktelsene hun har til familien sin på den ene siden, og drømmen hun har om å synge på den andre. Som musikklæreren Bernardo (Derbez) på et tidspunkt sier: Det høres ut som en episode av «Glee».

Ruby er en såkalt «CODA» («child of deaf adults») – den eneste i familien Rossi som har hørsel. Faren Frank (Kotsur) – døv. Moren Jackie (Matlin) – døv. Storebroren Leo (Durant) – døv.

TAR I ET TAK: Emilia Jones i «CODA».

Dette innebærer en serie utfordringer for Ruby. Hun blir flau som bare en tenåringsjente kan bli når foreldrene henter henne på skolen, med en bil som gynger av hip hop på smertefullt høyt volum (Frank liker å føle bassen på kroppen). Hun har problemer med å konsentrere seg om skolearbeidet i et støyende hjem. Hun må være tegnspråktolk da pappa er hos legen fordi «balla hans brenner».

Hun er også familiebedriftens ører utad. Familien Rossi er fiskere i Massachusetts, og datteren er oppe klokken 03.00 hver morgen, klar for en økt på havet før skolen. Rossi-ene er en kjærlig og sammensveiset gjeng, og Ruby klager ikke. Alle synes hun er heldig som har foreldre som fremdeles har sex med hverandre.

TYPER: Marlee Matlin og Troy Kotsur i «CODA».

Men det er vanskelige tider i bransjen. Familien Rossi lurer på om de skal bryte opp, kutte ut mellomleddet og begynne å selge den kortreiste fisken sin direkte til kundene. Samtidig har musikklæreren oppdaget Rubys sangtalent, og vil sende henne til Berklee College Music i Boston («mange rasshøl i Boston», snøfter Frank).

Hvordan i all verden skal familien klare seg uten datteren? Den eneste av dem som kan høre, og den eneste som snakker.

Rubys dilemma er kjent fra tusen historier vi har sett, lest og hørt før. Hun må bryte opp – uten å kutte av de viktigste båndene. Hun må finne seg selv og følge drømmen. At Rubys situasjon er spesiell, at hun er en ung jente med uvanlig mye ansvar på sine skuldre, er ikke i seg selv nok til å heve «CODA» til noe annet og mer enn en hvilken som helst annen oppvekst-film.

FØLGER DRØMMEN: Emilia Jones i «CODA».

Det er det karakterene og skuespillerne som gjør. «CODA» er full av mennesker man umiddelbart får lyst til å ta en øl med. Det suverene skuespiller-ensemblet gjør den til noe så uvanlig, nå om dagen, som en feelgood-film man ikke får oppkastfornemmelser av. For noen betagende, skikkelige folk.

Ja, og så Emilia Jones i hovedrollen. Den strålende prikken over i-en i det som selv uten henne ville vært en særdeles koselig film. Den 19 år gamle briten har tidligere vært å se i Netflix-serien «Locke And Key», men får sitt store gjennombrudd her.

Hun lyser av intelligens og rått talent, på en måte som kan minne om Jennifer Lawrence i «Winter’s Bone» (2010) – uten sammenligning for øvrig. «CODA» er ikke det siste vi ser til henne.