HER STARTET RYKTENE: Tom Holland og Zendaya på pressemøte for «Spider-Man: Home coming» i Barcelona i juni 2017 – samme år romanseryktene oppsto.

Nye romanserykter

Etter at Zendaya (24) og Tom Holland (25) ble avbildet sammen i en venns bryllup i helgen, skjøt romanseryktene rundt «Spider-Man»-stjernene fart igjen.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Vi vet rollefigurene MJ og Peter Parker er forelsket, men det har lenge også vært spekulert rundt hvorvidt skuespillerne også er det. Fantasiparet har fått kallenavnet «Tomdaya».

Mandag kunne ivrige følgere få med seg at de to superstjernene ble fotografert sammen i et bryllup. Bryllupsgjest Esteban Camarillo delte et bilde av de to på sin Instagram Story.

FELLES VENNER: Zendaya og Tom Holland lener seg mot hverandre på bildet som ble delt mandag.

Ifølge Teen Vogue var de to i bryllupet til Josh og Karina Florez. De kan også skimtes i bakgrunnen på en video fra bryllupet Karina Florez har delt på sin story.

BRYLLUPSVALS: I bakgrunnen ser man Zendaya og Holland med munnbind.

Ifølge Glamour startet romanseryktene allerede på presseturneen for den første filmen med de to som radarpar, «Spider-Man: Homecoming» i 2017.

Flere amerikanske tabloider som People og Entertainment Online siterte da anonyme kilder som hevdet de var et par, men skuespillerne avviste den gang ryktene.

Kyssebilder

I 2019 og 2020 ble de begge sett med andre potensielle kjærester, men i juli i år ble det på ny spekulasjoner etter at kjendissladdersiden Page Six publiserte bilder av Zendaya Coleman og Holland som angivelig kysser i en bil og andre bilder av de to sammen med Zendayas mor.

PAR PÅ FILM: MJ (Zendaya) og Spider-Man (Tom Holland) i «Spider-Man: Far From Home».

De to har ikke selv kommentert bildene eller bryllupsopptredenen.

Den kommende filmen «Spider-Man: No Way Home» har planlagt premiere 17. desember 2021.

Søndag ble det lekket flere versjoner av traileren, men Sony skal ha fått disse fjernet. Mandag slapp de selv den offisielle traileren.

