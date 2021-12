REAGERER STERKT: Helene Simonsen har vært fan av Spider-Man siden barndommen.

Reagerer på «Spider-Man»-utsettelse: − Har misforstått eget marked

Helene Simonsen (24) skulle se «Spider-Man: No Way Home» på premieredagen. Hun mener SF Studios ved å utsette filmen har tatt fra fansen noe som betyr veldig mye for dem.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror oppriktig jeg gråt i flere timer av og på. Det var veldig tungt, for det har vært et tungt år og jeg gledet meg veldig til to og en halv time med en magisk kinoopplevelse. Jeg føler de tok fra oss noe som betyr så mye for meg og for så mange i Norge, sier Simonsen til VG.

Hun og kjæresten hadde billetter til «Spider-Man: No Way Home»-premieren onsdag kveld i Bergen, men tirsdag kom beskjeden fra den norske distributøren SF Studios om at premieren er utsatt til 14. januar – og det kan bli lenger.

Sterke reaksjoner

Mange fans reagerte. De sendte e-poster til VG, skrev i kommentarfelt og opprettet en protestgruppe mot SFs avgjørelse på Facebook. Klokken 16 onsdag har den drøyt 1100 medlemmer. Det er også opprettet en underskriftskampanje med rundt 1400 underskrifter for å få fremskyndet premieren.

UTSATT: Bilde fra «Spider-Man: No Way Home».

SF begrunnet avgjørelsen som ble tatt sammen med rettighetshaver Sony med at de ikke når filmens publikumsmål med dagens restriksjoner.

– Vi vet hva vi estimerer filmen til og hva den har potensial til, og ser at vi ikke får til det med restriksjonene nå. Da ønsket de at vi flyttet premieren, sa markedssjef for filmen, Katrine Aamodt i SF Studios, til VG.

KRITISK: Helene Simonsen lurer blant annet på hvorfor ikke filmen settes opp med plassbegrensninger. Bildet er gjengitt med tillatelse.

Simonsen og flere fans reagerer på dette.

– Det er flere ting som skurrer, sier hun og påpeker at andre filmer fremdeles går på kino med plassbegrensninger på 50.

Venter på svar fra Sony

VG har sendt flere spørsmål til SF Studios onsdag som de henviser videre til Sony Studios. Sony Studios London har sendt spørsmålene videre til hovedkontoret i Los Angeles. VG vil omtale svarene når disse kommer.

HOVEDROLLER: Zendaya Coleman og Tom Holland ankommer premieren i Los Angeles 13. desember.

– Dette er en verdensomspennende kulturell begivenhet SF har meldt Norge ut av. Da har de misforstått eget market. Folk kommer til å laste ned filmen ulovlig, og andre har allerede kjøpt billetter i Sverige eller Danmark for å se den der, sier Simonsen og fortsetter:

– Folk skal se den filmen til enhver pris. Er det ikke da bedre at SF bidrar litt ekstra med å sette opp flere visninger, flytte på billettene og la oss se filmen med 50 i hver sal? Om alt skal handle om penger, tar de ikke vare på fanbasen eller kundene sine.

HØYSPENT: En scene fra «Spider-Man: No Way Home».

Hun mener det for fans som har søkt på filmen i månedsvis ikke er mulig å unngå at spoilere dukker opp på mobil, selv om de ikke aktivt søker på den.

– Å tro at like mange kommer på kino om en måned, er da grunnleggende feil. Jeg vil si det er tiårets film, det kommer ikke en sånn opplevelse igjen. Du kan gå på Kurt Nilsens julekonsert neste år, og det er like fint. Men du kan ikke nyte denne filmen når den er «spoilet» for deg, hevder Simonsen.

– En enorm glede

Hun har selv vurdert å se den i Sverige, men vil ikke risikere smittespredning.

– Jeg føler det er teit at filmen betyr så mye for meg, men det har vært to veldig tunge år med corona, men kino har vært trygt. For noen folk er film det man har for å ta pause fra eget liv. Det er en enorm glede for folk å bli sjokkert på kino. Jeg forstår ikke hvordan de kan gjøre noe sånt mot oss, sier Simonsen.

– Alt her handler om penger og hva de vil tjene på det, hevder hun.

KOMMER: Tom Holland i «Spider-Man: No Way Home».

VG sendte onsdag klokken 12.20 SF Studios en rekke spørsmål om hvorfor ikke filmen settes opp med begrensning på 50, at fans mener spoilere er umulig å unngå, om «trusler» om boikotting, piratnedlasting og flukt til nabolandene, samt påstander om at de setter profitt foran fanbasen.

SF svarte i 13-tiden at dette er spørsmål Sony Pictures må svare på. Beskjeden i 16.30-tiden er at spørsmålene er sendt Sonys hovedkontor i LA som ligger ni timer bak Norge.

