SLITEN OG STILIG REDAKTØR: Bill Murray i «The French Dispatch».

Filmanmeldelse «The French Dispatch»: Estetisk overdose

Wes Anderson ut-wesandersoner seg selv. Det er mer slitsomt enn gøy.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

KOMEDIE

«The French Dispatch»

USA. 9 år. Regi: Wes Anderson

Med: Benicio del Toro, Tilda Swinton, Bill Murray, Owen Wilson, Edward Norton, Adrien Brody, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Frances McDormand, Jeffrey Wright

Hvis du er av typen som synes at Wes Andersons’ lekende, ultra-stiliserte filmer kan være litt vanskelige å ta sånn i utgangspunktet, bør du for all del være forsiktig med «The French Dispatch», en enormt overlesset antologi-film der texaneren – en av vår tids unike visuelle fortellere, ingen tvil om det – kaster all selvdisiplin over bord, stuper inn og drukner i det fargerike kakefatet.

Dette er filmen der estetikeren nekter seg absolutt ingenting, bortsett fra en tydelig idé. Aldri har garderobene vært mer gjennomarbeidede. Aldri har retro-duppedittene vært flere. Aldri har bildene vært mer symmetriske og fargene mer duse, og aldri har regissøren stilt seg mer åpen for alle tenkelige innfall.

FANGEVOKTER OG AKTMODELL: Léa Seydoux i «The French Dispatch».

Og dessverre: Aldri har denne anmelder sittet mer tom og utmattet igjen etter en av filmene hans heller. I «The French Dispatch» slår Andersons’ ivrige barnlighet en som en uvilje mot å ta noe som helst alvorlig.

Premisset er lovende, spesielt for alle som har et forhold til det amerikanske magasinet The New Yorker, hvis førmoderne journalistiske stil regissøren ønsker å hylle. «The French Dispatch» dreier seg om journalistene i et helgebilag med samme navn, som har redaksjonell base i Frankrike, men utgis i langt mindre sofistikerte Kansas (!). Som et sus fra en mer elegant verden, altså det gamle Europa.

ELEGANTE EUROPA: Ingenting å si på redaksjonslokalene i «The French Dispatch».

Dette magasinet befatter seg med en type «virkeligheten overgår fiksjonen»-historier som Anderson åpenbart mener har avgått ved døden for lenge siden, skrevet av eksentriske reportere som er vel så store eventyrere som menneskene de skriver om.

Én journalist (Wright, i en rolle inspirert av James Baldwin) skal portrettere en kokk, men ender opp med å dekke en kidnappingssak. En annen (McDormand) skal dekke studentopprøret i Frankrike i 1968, og ender opp i seng med en av demonstrantene, spilt av Chalamet. (Anderson har ikke uventet valgt å formgi denne sekvensen som en Jean-Luc Godard-hyllest i svart-hvitt).

OVERBITT OG ORANSJE AFTENKJOLE: Tilda Swinton i «The French Dispatch».

En tredje – Tilda Swinton med overbitt og oransje aftenkjole – jobber med en sak om en innsatt (del Toro) som blir stjerne i kunstverdenen, og fangevokteren og aktmodellen han elsker (Seydoux).

På kontoret i den fiktive byen med ordspill-navnet Ennui-sur-Blasé (livstrett og blasert) sitter den godhjertede redaktøren Arthur Howitzer Jr (Murray). Han forsvarer sine journalister i tykt og tynt, når han ikke av og til oppfordrer dem til å ikke begrave de viktige poengene for dypt i de lange, utsvevende artiklene.

JOURNALIST OG EVENTYRER: Jeffrey Wright i «The French Dispatch».

Kjente ansikter dukker opp i periferien av de tre historiene, noen ganger i så korte sekvenser at de knapt gjør avtrykk (Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Edward Norton, Owen Wilson). Anderson oppfører seg bokstavelig talt som et barn i en godteributikk, og pakker hvert tablå og hvert sekund fullt av reklameplakater, interiørdetaljer, leker og krimskrams. Animasjonssekvenser à la Tintin blir det også. Selvsagt gjør det det.

Sensibiliteten er som sagt unik, og overskuddet enormt. Sluttresultat et uansett en farse så fjasete og overlesset-men-innholdsløs at man er stappmett lenge før filmen er over. For mye godteri gjør deg syk, er det noe som heter.

Det forblir høyst uklart hva denne endeløse paraden av visuelle tics skal bety – om noe. «The French Dispatch» er mest av alt en slags estetiker-Tourettes.