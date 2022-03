ALL MAKT I DENNE CAMPINGVOGN: Trond Giske i «Trond Giske – makta rår».

Filmanmeldelse «Trond Giske – Makta rår»: Kronprins på prøve

Noen må gå. Trond Giske melder seg ikke frivillig.

Av Morten Ståle Nilsen

DOKUMENTAR

«Trond Giske – makta rår»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Håvard Bustnes

Med: Trond Giske

Håvard Bustnes hadde mast siden 1998, og to tiår senere sa Trond Giske omsider ja. Dokumentarfilmskaperen fikk lov til å henge seg på ham.

Tidspunktet var august 2018, og Giske prøvde å gjøre et politisk comeback mens han sto midt i Norges største #metoo-skandale. Først to år senere, under årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti i 2020, holdt «kronprinsen» sin abdikasjons-tale, mens unge AUF-ere forlot salen i protest.

«Endelig kom #metoo til Trøndelag», ble det sagt.

MANN I MEDIESTORM: Trond Giske i «Trond Giske – makta rår».

Det er ikke godt å si hvilke motiver Giske hadde for å ønske Bustnes velkommen inn i denne kaotiske perioden i det politiske og private livet hans. (Han har uttrykt misnøye med det ferdige resultatet). Men regissøren innleder i alle fall en dialog med seg selv mens veien blir til:

Lar jeg meg bruke nå? Er jeg blitt en maktens veskebærer?

Hovedpersonen selv rikker seg ikke. Mennesket vi møter i «Trond Giske – makta rår», fremstår i forsvinnende liten grad som en angrende synder. Bustnes pirker og pirker, uten å egentlig komme av flekken. De kritiske spørsmålene ender i beste fall opp i semantiske krangler. Som da Giske, Haddy N’jie og Bustnes, på ekteparets kjøkken i Oslo, diskuterer hva det å «oppleve» en situasjon innebærer. Da gnistrer Giskes øyne sint.

UVILLIG INTERVJUOBJEKT: Trond Giske i «Trond Giske – makta rår».

Slike øyeblikk er imidlertid sjeldne. Stort sett medfører Giskes manglende vilje til selvrefleksjon at «Trond Giske – makta rår» i lange strekk «oppleves» som et referat: En oppsummering av en tid og en debatt som de fleste har friskt i minnet.

Politiske kommentatorer kommer innom for å si omtrent det samme som de skrev i 2017, 2018, 2019 og 2020. Arkivklipp og avisoverskrifter minner oss om berg-og-dal-bane-kronologien i hendelsene. Noen av varslerne har stilt opp for kamera. De fleste glimrer med sitt fravær.

Rammefortellingen rundt det politiske jordskjelvet (og tidsskillet), er Giske som kjører rundt med rød campingvogn i Trøndelag og Nord-Norge i 2018, for å helle bensin på det gamle, gode «by mot land»-bålet.

Bustnes sitter i passasjersetet og stiller spørsmål. Men intervjuobjektet ser utelukkende fremover mot veien og målet: Å sikre maktbasen, om så på partiets bekostning.

«AP-TILHENGER»: Trond Giske og venner i «Trond Giske – makta rår».

Giske føler seg «forhindret» fra å kunne mene noe om det han er beskyldt for. Ja, han virker aktivt uinteressert i hele sakskomplekset. #metoo er noe som er i veien. Noe han kan legge bak seg, bare han kjører hardt og fort nok. Bustnes filmer gifteringen hans på bilrattet i stedet.

«Ligg lavt», råder N’jie ham via telefonen på et tidspunkt. Men det virker ikke som om Giske er i stand til å høre på dét øret. Han må tilbake i manesjen igjen, så fort som overhodet mulig. «Trond Giske er opptatt av å ha regi», sier Snorre Valen. Det er muligens en underdrivelse.

GRASROTENS MANN: Trond Giske (til høyre) i «Trond Giske – makta rår».

«Trond Giske – makta rår» inneholder ikke noe nytt, og har for mange store hull – varslerne, Marianne Marthinsen, Tajik og sjefen for de dårlige tidene selv, Jonas Gahr Støre – til at den vil kunne brukes i historietimer.

Filmen føles både ekstra aktuell og ekstra uaktuell i uken etter at Hadia Tajik gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet. Og kanskje tegner Bustnes et litt vel rosenrødt og ukritisk bilde av Giske som grasrotens og venstresidens håp i Ap.

For øvrig kan ingen film konkurrere med spenningen som ligger i å følge Norges største såpeopera, «Ingen søndagsskole – Arbeiderpartiet minutt for minutt», i sanntid.

Men umettelige politikk-junkies kan trygt hogge inn.