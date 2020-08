KJEDELIG HELT: Gang Dong-won i «Peninsula». Foto: Another World Entertainment

Filmanmeldelse «Peninsula»: Asia-viruset

Knapt en B-film. En Z-film.

ACTION/THRILLER

«Peninsula» («Train To Busan 2»)

Sør-Korea. 15 år. Regi: Yeon Sang-ho

Med: Gang Dong-won, Lee Jung-hyun, Kwon Hae-hyo

Denne filmens forgjenger, «Train To Busan» (2016), begeistret sjanger-feinschmeckerne. Undertegnede – som ikke har sett den – får stole på dem. Ideen var i alle fall rendyrket: Et zombievirus bryter ut på et høyhastighetstog.

Helsprø greier, som du skjønner – som om et virus skulle bryte ut på Hurtigruten, si! Hva kommer de til å klekke ut neste gang?

Oppfølgeren, derimot, er stort sett blitt mottatt med skuffelse – om enn gode besøkstall, forholdene tatt i betraktning – i det asiatiske markedet. Det viser seg i hvert fall å være til å stole på.

POSTAPOKALYPSE FOR N’TE GANG: Gang Dong-won i «Peninsula». Foto: Another World Entertainment

Noen overlevende bor nå i Hongkong, der de behandles som annenrangs borgere. Sør-Korea er som utslettet, de en gang så moderne storbyene er redusert til støvete kirkegårder. Zombiene driver i flokk langs gatene, på jakt etter sjeldne ikke-infiserte bytter.

Dette forhindrer ikke at en liten håndfull mennesker drar tilbake til åstedet, på jakt etter en pengeskatt. Vel fremme i gamlelandet ramler de over både dollarene, en familie som har overlevd i skjul i fire år og samt en gruppe rabagaster, Unit 361, som har tatt seg til rette i dystopien. De liker å slippe tørste zombier løs på hjelpeløse ofre i groteske gladiatorkamper.

Så lang, alt vel – enkle ideer og simple plott er ikke nødvendigvis en ulempe i horror- eller actionfilmer. Det store problemet er imidlertid at «Peninsula» i lange strekk glemmer at den skal være en zombiefilm, og i stedet går for å måle krefter med amerikanske actionfilmserier som «Mad Max» og «The Fast and the Furious».

GLADIATORKAMP: Scene fra «Peninsula». Foto: Another World Entertainment

Her kommer den alvorlig til kort. De mange biljaktene i «Peninsula», der zombier angriper motorkjøretøyene og blir uskadeliggjort som mygg under vindusviskere, er oppsiktsvekkende elendige. Alt ser dypt og inderlige fake ut – graden av taktil «realisme» er omtrent som i en tegnefilm eller et videospill.

Zombiene er dessuten lite mer enn stygt sminkede statister i «sin egen» film. Det er andre mennesker som er de primære fiendene i «Peninsula», ikke menneskeetere. Populærkulturen kunne min santen ha godt av å trykke på zombie-pauseknappen i noen år. Men kanskje ikke midt i det som tross alt skal være en zombiefilm?

KJEDELIG HELTINNE: Lee Jung-hyun i «Peninsula». Foto: Another World Entertainment

Kampscenene er kaotisk koreograferte, bildet er mørkt, filmen mangler fullstendig et tempo som er egnet til å bygge spenning. Det hjelper selvsagt heller ikke at de to menneskene som skal være våre helter – Jung-seok (spilt av Song-won) og Min-jung (Jung-huyn) – må være de kjedeligste, blekeste actionfilmkarakterene i både manns og zombies minne.

Det blir null spenning, ikke engang en smule uhygge, og den klaustrofobiske stemningen som jeg antar må ha preget originalen – det er zombier på toget! – er helt fraværende. Som «streit» action betraktet, er «Peninsula» knapt en B-film. Den er en Z-film.

BARNA, DYSTOPIENS FREMTID: Lee ye-won i «Peninsula». Foto: Another World Entertainment

Regissør Sang-hos klimaks er en ufrivillig komisk variant av en klisjé – et forsøksvis «amerikansk» pompøst sentimentalitetscrescendo i slow motion. Før den tid har du fått et sted mellom fire og seks minutter med dugendes action, fordelt på nesten 120 langtekkelige minutter.

«Peninsula» ble av uforståelige årsaker valgt ut til årets filmfestival i Cannes (som selvsagt ikke fant sted). Muligens et tegn på at 2020 var et unntakstilstandens år for filmbransjen selv før Covid-19.

Publisert: 05.08.20 kl. 09:34

