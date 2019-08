GJENGEN: F.v.: Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Quentin Tarantino og Brad Pitt i forbindelse med verdenspremiere på «Once Upon a Time in ... Hollywood» på filmfestivalen i Cannes i mai. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Quentin Tarantino om Manson-familien: Inspirert av marihuanarøykende barnevakter

CANNES (VG) Hippiene i Quentin Tarantinos nye film om Hollywood og Charles Mansons tilhengere, er delvis inspirert av barnevaktene han selv hadde da han var liten.

Tarantinos nyeste film er fiksjon, men handlingen er lagt til Hollywood i 1969 og blander fortellingen om en avdanket skuespiller og hans stuntmann, spilt av Leonardo DiCaprio og Brad Pitt, med historien om Sharon Tate, Roman Polanski og Mansons hippie-tilhengere.

Ikke snakket med Polanski

I virkeligheten brøt fire medlemmer av Manson-familien seg inn på eiendommen Polanski leide og drepte hans høygravide kone Tate og tre gjester i august 1969. Tarantino har laget sin egen versjon av den sommeren, og han har ikke bedt Polanski om tillatelse.

– Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg kjenner Roman litt, men jeg har ikke sett ham på et par år. Jeg ville ikke åpne det ormebolet. Jeg ville ikke at han skulle reagere negativt, så jeg spurte ham ikke, sier Tarantino.

LYKKELIGE: Roman Polanski og Sharon Tate på bryllupsdagen i januar 1968. Foto: STR / AFP

Tate-drapene * Etter midnatt 9. august 1969 ble Sharon Tate og vennene Jay Sebring, Wojciech Frykowski og Abigail Folger drept i 10050 Cielo Drive. * Frykowski og Folger skal ha blitt knivstukket henholdsvis 51 og 28 ganger. Tate var knivstukket 16 ganger og Sebring ble skutt og knivstukket. * Drapspersonene brukte Tates’ blod til å skrive «pig» på ytterdøren. * 18-åringen Steve Parent ble skutt i bilen sin ved eiendommen, angivelig fordi han var på feil sted til feil tid. * Charles Manson og tilhengerne Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian og Patricia Krenwinkel, ble dømt til døden for drapene i 1971. Straffene ble senere omgjort til livstid. * Sharon Tate og ektemannen Roman Polanski holdt til i et hus musikkprodusent Terry Melcher tidligere hadde leid. Manson hadde forsøkt å få platekontrakt med Melcher. * Manson skal ha gitt ordre om å drepe alle i huset på mest grusomme vis. * Mens Tate var 8,5 md. gravid med deres første barn, var Polanski på filminnspilling i London da drapene fant sted. * Manson-tilhengerne begikk også flere drap i dagene som fulgte. Kilder: The Oprah Magazine / Britannica Vis mer

Han understreker at han nærmest kunne droppe research for filmen, siden han vokste opp på den tiden og bare prøvde å huske mest mulig fra tiden han var ung i Los Angeles.

– Jeg var seks år i 1969. For meg er dette like mye en minnefilm som «Roma» var for sin filmskaper. Jeg husker hvordan ting var i 1969, så jeg måtte bare gå tilbake i hodet mitt og se det gjennom min barndoms øyne: Plakatene på veggene, hvordan busstoppene så ut, TV-seriene, sier regissøren og fortsetter:

Barnevaktene røyket marihuana

– Jeg hadde ingen søstre, så jeg var ikke omgitt av unge hippier. Men jeg var det på en måte likevel fordi jeg hadde barnevakter. Alle barnevaktene min var døtre av mammas venner på jobben. De var alle veldig radikale og kledde seg akkurat som jentene i filmen. Når mamma gikk, røyket de marihuana på sofaen, og jeg sladret aldri.

Tarantino trekker fram én som het Karen som gjorde spesielt inntrykk. Hun pleide å hente ham på skolen, og en dag de gikk og snakket sammen kjørte en politibil forbi.

GIFT: Tarantino ankom den røde løperen i Cannes sammen med kona Daniella Pick. Foto: Hahn Lionel/ABACA

– Så snart den kjørte forbi sa hun «Faen ta deg, jævla purk». Jeg tenkte bare «Wow!». Jeg var seks år og trodde man skulle behandle politiet med respekt, forteller han.

Regissøren får spørsmål om han noensinne vurderte Pitt i rollen som skuespiller og DiCaprio i rollen som stuntmann.

– Jeg tenkte instinktivt at Leo ville være veldig god som Rick. Han var i riktig alder til å ha startet TV-karrieren på 50-tallet. Det er noe rørende ved det at Rick er en ung mann, men blir regnet som en «has-been», en som ikke lenger står i rampelyser, sier Tarantino og fortsetter:

KOLLEGER: Brad Pitt og Quentin Tarantino i Cannes 22. mai. Foto: Eric Gaillard / REUTERS

– Den andre grunnen er at Leo ikke ser på seg selv som en komisk skuespiller, men jeg vet hvor morsom han kan være! Rick er sin egen verste fiende. Karrieren hans er ikke så ille, om han bare kunne ta seg sammen. Leo spiller ikke på angsten for patos, men for komisk absurditet. Å høre latteren i salen etter Ricks selvødeleggelse var veldig tilfredsstillende for meg!

«Once Upon a Time ... in Hollywood» handler om endringer i filmbransjen og tap av uskyld. På spørsmål om han har tro på kinofilm fremover, svarer Quentin:

– Jeg har tro på kino. Men alt er enten sci fi eller superhelter eller monstre eller franchiser – det ser ut som det er filmlandskapet nå. Jeg prøver ikke å nedvurdere disse, stol på meg – om disse Marvel-filmene hadde kommet da jeg var 27, hadde jeg syntes de var det største i verden. Men nå er jeg 55 år, så jeg forholder meg ikke til dem på samme måte.

Regissøren er også opptatt av at han har fått endret synet på livet etter at han giftet seg med sin modellkone Daniella Pick (35) i november, og at filmen ikke kan være en oppsummering av karrieren hans så langt.

STJERNER: Brad Pitt og Leonardo DiCaprio i «Once Upin a Time ... in Hollywood». Foto: ANDREW COOPER / Sony Pictures / SF Studios

– Jeg kan med hånden på hjertet si at måten jeg gjør opp status nå er annerledes enn det noensinne har vært. Jeg giftet meg for et halvt års tid siden. Det har jeg aldri gjort før – jeg ventet på den perfekte kvinnen. Men å gjøre opp status er en pågående prosess for meg. Jeg kan ikke oppsummere nå, for jeg plusser stadig på ligningen!

Publisert: 15.08.19 kl. 17:47