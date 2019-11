KJÆRESTER: For oss er ikke aldersforskjellen viktig, sier Dennis Quaid om forholdet til den nesten 40 år yngre Laura Savoie (26) Foto: Marco Garcia / Getty Images North America

Hollywood-stjernen falt for 39 år yngre kvinne: – Jeg blir ikke lett forelsket

Han er 65 – hun er 26. Nå forteller Hollywood-stjernen Dennis Quaid om hvordan han reagerer på alt oppstyret forlovelsen og bryllupsplanene har forårsaket

– Jeg blir ikke lett forelsket – og jeg kan ikke la meg styre av hva andre måtte mene om det. Egentlig synes jeg det var ganske morsomt, forteller Dennis Quaid i et intervju med The Guardian.

Siden i sommer har han vært sammen med Laura Savoie (26). Han fridde til sin unge kjæreste under et besøk på Hawaii for en drøy måned siden. Quaid er kjent fra filmer som «Foreldrefellen», «The Day After Tomorrow» og «Dragonheart». For tiden er han kinoaktuell med krigsfilmen «Midway».

– For oss er ikke aldersforskjellen viktig. Jeg tenker at alle har sitt eget ståsted i livet og sitt utgangspunkt for å mene som de gjør. Det kan ikke jeg bry meg om. De får ha sine meninger. Jeg var ikke på jakt etter noen som var spesielt mye yngre enn meg, sier Quaid i intervjuet med den britiske avisen.

Laura Savoie er doktorgradsstudent ved et universitet i Texas, og jobber også som forskningsassistent og yogalærer.

– Jeg møtte henne i forbindelse med jobb – og etter det har forholdet bare utviklet seg. Du har ikke kontroll over hvem du blir forelsket i, fortsetter Dennis Quaid.

Quaid var gift med skuespiller P.J. Soles (69) fra 1978–1983, og med filmstjernen Meg Ryan (57) fra 1991 til 2001. Sistnevnte resulterte i skuespillersønnen Jack (27). Han giftet seg på nytt med Kimberly Buffington (38) i 2004 – et ekteskap som vart i 14 år. De har tvillinger på ti år sammen

Savoie på sin side har tidligere vært kjæreste med skuespiller Jeremy Piven (54), kjent fra blant annet «Entourage». Hun har ingen barn, og ekteskapet blir hennes første.

