Daniel «Bond» Craig må opereres

Nå er det klart at filmhelten (51) må operere ankelen etter skaden han pådro seg på settet tidligere i år.

Det skal dreie seg om et mindre kirurgisk inngrep, men Craig må belage seg på sykmelding i to uker etterpå. Nyheten meldes via filmens offisielle Twitter-konto.

Innspillingen vil fortsette mens hovedpersonen selv tar det helt med ro.

Filmselskapet forsikrer at de er i rute, så den 25. filmen i rekken om agent 007 vil få verdenspremiere i april neste år som planlagt.

Det var mens de spilte inn scener på Jamaica for en uke siden at uhellet var ute. Den britiske 51-åringen er kjent for å gi jernet selv og utføre stuntene så langt det er mulig, og det var under et stunt han skadet foten.

Stjernen skal angivelig ha snublet og falt under en sprint. Etterpå klaget han på smerter i foten.

Innspilling i Norge

Tidligere i år har Bond-teamet spilt inn scener flere steder i Norge, men her har hemmelighetskremmeriet vært enormt stort.

VG sikret seg likevel tilgang til bilder fra deler av innspillingen.

Det er uklart om Craig selv er med i de scenene som ble spilt inn her til lands.

Filmen har lenge gått under arbeidstittelen «Bond 25», men britiske medier har meldt at arbeidstittelen nå skal være «Shatterhand», som kan oversettes til «Knusehånd». Også London og Pinewood har hatt besøk av innspillings-teamet.

Grunnen til at enkelte scener i den nye Bond-filmen er lagt til Norge, er at Norsk filminstitutt har bidratt med et vesentlig beløp i produksjonsstøtte til filmen.

