ÅPENHJERTIG: Ola Rapace, her avbildet i 2017. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ola Rapace om livskrisen: – Tenkte at dette kommer jeg til å dø av

Filmstjernen Ola Rapace (48) forteller om den destruktive tiden etter bruddet med Noomi Rapace (40).

Rapace utbroderer i podkasten «Helt Ärligt» hvor langt nede han i virkeligheten var etter at forholdet til «Millennium»-stjernen Noomi Rapace (40) tok slutt i 2010.

På direkte spørsmål om hva som er det verste han har opplevd i livet, svarer 48-åringen:

– Skilsmissen fra Noomi.

Selvmordstanker

Rapace, blant annet kjent fra Bond-filmen «Skyfall» i 2012, betror at han mistet grepet på livet.

– Perioden etter bruddet, da jeg følte at jeg ikke var på vei noe sted og ikke hadde tilhørighet eller noe som helst, det var da du og jeg surret som verst, sier han til podkast-vert Sebastian Stakset (34), som han har vært venn med i mange år, men ikke sett på lenge.

EKSPAR: Noomi og Ola Rapace på en premiere i 2009. Foto: Scanpix / SCANPIX SWEDEN

Rapace forteller at han hadde selvmordstanker, og at han misbrukte dop og alkohol.

– Jeg tenkte at dette kommer jeg til å dø av. Samtidig mente jeg at det jo bare var bra i så fall, for da slipper jeg å gjøre det på noen annen måte, forklarer stjernen om den dype livskrisen.

I dag ser Rapace tilbake på den vinde tiden med dyp anger. Han har innsett at han selvsagt hadde mye å tape, selv om han i det aktuelle tidsrommet følte at det ikke var noe poeng i å skjerpe seg.

– Men jeg kan leve med det som skjedde. Jeg kjenner nå en enorm takknemlighet for at jeg har begge barna mine, sier skuespilleren, som har en sønn med Noomi og en datter fra et tidligere forhold.

Gift på nytt

– Singellivet er verdiløst, og livet alene har ikke samme mening som når du deler livet med en annen, uttalte Rapace til VG i 2013.

Det skulle imidlertid gå noen turbulente år før han fant lykken.

I 2018 forelsket Rapace seg hodestups i Sonja Jawo (38), en romanse omtalt av blant andre svenske Hänt.

Paret møttes på byen i Stockholm, og dagen etter ble hun med ham på et tre dagers romantisk opphold i Paris – hvor han hadde bosatt seg. Ni måneder senere var de gift.

Rapace uttalte til Expressen i fjor at «Sonja er det vakreste mennesket i verden».

– Da er man jo dum om man ikke prøver å gjøre det seriøst, mente Rapace og forsikret at han aldri har vært så lykkelig noensinne.

I det nye podkastintervjuet snakker 48-åringen også om skuespilleryrket, om hvor ensom tilværelsen kan være, og hvor stor konkurransen er.

Rapace forklarer at da han strevde som verst, ble han også ble veldig vanskelig å jobbe med, fordi han også mistet troen på bransjen. Han var tynget av et mørke, noe han mener gjenspeilet seg i alt han gjorde og i rollene han spilte.

– Man er så utsatt, sier filmstjernen, kjent også fra TV-serier som «Farrang», «Gisseltakingen», «Hassel» og «The Last Kingdom».

