MOR OG DATTER: Countrysanger Naomi Judd og filmstjernedatteren Ashley Judd på en premiere i Los Angeles i 2013.

Ashley Judd etter morens død: − Stygg feilinformasjon

Filmstjernen Ashley Judd skriver i en kronikk at sorgen etter Naomi Judds brå død blir enda tyngre hvis alle etterforskningsdokumenter offentliggjøres.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Countrystjernen Naomi Judd tok sitt eget liv 30. april i år, 76 år gammel.

Hennes berømte døtre, Ashley Judd (54) og countryartist Wynonna Judd (58) har vært åpne om at moren valgte å forlate livet. Det betyr ikke at de ønsker alle detaljer brettet ut i offentligheten. Tvert imot.

Ashley skriver i et langt innlegg i New York Times om det hun mener er «retten til å holde privat smerte privat».

Har søkt om forbud

«Samtidig som familien min og jeg fortsetter å sørge over tapet, hjemsøkes vi hver dag på grunn av den massive og stygge feilinformasjonen som spres om min mors bortgang», skriver Ashley.

Hun går ikke i detaljer om hva konkret hun sikter til, men nevner blant annet at skildringer av interne familieforhold ikke medfører riktighet.

54-åringen opplyser at familien har søkt retten om å forhindre at etterforskningsdokumentene etter morens død offentliggjøres.

«Jeg håper at ledere i Washington og andre stater vil sørge for grunnleggende beskyttelse for alle som må forholde seg til politiet når det oppstår krise relatert til psykisk helse», skriver Ashley.

«Disse krisene er tragedier, ikke mat for offentlig spetakkel», legger hun til.

Ashley skriver at den «grusomme sorgen» bare vil bli forverret dersom retten i Tennessee – som normalt tillater innsyn i politirapporter fra avsluttede etterforskninger – offentliggjør dokumentene.

SØSTRE: Ashley Judd og countryartist Wynonna Judd hyllet sin avdøde mor på scenen under en Countryprisutdeling i Nashville i mai.

Ashley forteller også om hvor belastende hun opplevde det da hun samme dag som moren døde, ble avhørt av politiet.

«Jeg tenkte ikke der og da på å stille mine egne spørsmål, som for eksempel om de hadde kamera på seg, om de gjorde opptak – og om hvor og hvordan det jeg sa kunne komme til å bli formidlet ut til alle», skriver skuespilleren, som etterlyser mer hensyn overfor mennesker i sjokk og traume.

Filmstjernen skriver at hun under avhørene etter morens død nærmest følte seg som en mulig mistenkt, og at hun mener politiet brukte «utdaterte metoder».

CNN omtaler Ashleys kronikk og har vært i kontakt med Williamson County Sheriff's Office i Tennessee, som henviser til advokat Courtney King.

«Selv om vi sier oss uenig i visse uttalelser i Judds essay, kan vi ikke uttale oss om temaer som er under rettslig behandling», skriver advokaten i en -e-post til CNN.

Sikter til Vanessa Bryant

Ashley skriver at hun har den dypeste medfølelse for Vanessa Bryant, som etter at hun mistet ektemannen Kobe Bryant og datteren Gianna i en flyulykke i 2020 opplevde at uønsket informasjon lekket ut.

Kobe Bryants enke vant nylig rettssaken mot brannvesenet i Los Angeles County, som hadde vært anklaget for å ha tatt bilder med mobiltelefoner av kroppene til ofrene etter ulykken som krevde ni menneskeliv.

Les også Countrylegenden Naomi Judd er død Naomi Judd døde dagen før hun og datteren skulle feires og innlemmes i Country Music Hall of Fame.

Det var Ashley som meldte om morens brå bortgang i vår.

– Vi mistet vår vakre mor til sykdom av psykiske lidelser. Vi er knust, opplyste hun.

Naomi Judd døde dagen før hun og datteren Wynonna skulle feires og innlemmes i Country Music Hall of Fame.

Naomi og Wynonna begynte å opptre sammen på begynnelsen av 1980-tallet. De sto for en rekke hitlåter, som «Mama He's Crazy» og «Love Can Build a Bridge», og har solgt over 20 millioner plater.

I 2016 delte Naomi Judd under en et intervju med TV-showet «Good Morning America» ​​at hun hadde blitt diagnostisert med alvorlig depresjon og angst.

Samme år skrev hun en bok med tittelen «River of Time: My Descent into Depression and How I Emerged with Hope».

Ashley Judd er kjent fra TV-serier og filmer som «Startrek: The Next Generation», «Twin Peaks», «Heat» og «Double Jeopardy».

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.