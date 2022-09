BRUDD: Emily Ratajkowski og Sebastian Bear-McClard, her avbildet i 2019.

Emily Ratajkowski har søkt om skilsmisse

Modellen bryter med skuespiller og produsent Sebastian Bear-McClard etter fire års ekteskap.

Det er Page Six som melder dette. De skriver at de har sett skilsmissedokumenter levert til Manhattans høyesterett torsdag – og at disse er bestridt. Med andre ord: Oppgjøret er uavklart.

TMZ omtaler også manøveren, og viser i likhet med Page Six til beskyldninger om at ektemannen skal ha vært utro.

Paret har en halvannet år gammel sønn sammen.

I sommer begynte rykter om brudd mellom paret å svirre, etter at Ratajkowski ble observert uten giftering på fingeren.

Ved siden av modellkarrieren har Ratajkowski gjort seg bemerket som skuespiller, blant annet i den David Fincher-regisserte filmen «Gone Girl» sammen med Ben Affleck, og i filmversjonen av TV-serien «Entourage».

Hun har figurerte i flere musikkvideoer, blant annet i videoen til Robin Thickes omstridte 2013-slager «Blurred Lines».

Høsten 2021 hevdet hun i sin bok «My Body» at Thicke hadde tatt på brystene hennes mot hennes vilje under innspillingen.