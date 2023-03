RETTSSAK: Gwyneth Paltrow og Terry Sanderson i rettssalen i Utag

Dette hvisket Gwyneth Paltrow i saksøkerens øre

Etter at Gwyneth Paltrow (50) vant rettssaken mot Terry Sanderson (76) i Utah torsdag, spaserte hun bort til motstanderen.

Den pensjonerte legen vant ikke frem med sitt søksmål, der han hevdet at Hollywood-stjernen i 2016 smalt inn i ham bakfra i slalåmbakken i Utah.

Etter en drøy uke i retten, ble det torsdag klart at retten trodde på Paltrows forklaringer.

Rettssaken er blitt sendt direkte på TV, og både klipp og bilder fra rettssalen er blitt heftig spredt i sosiale medier.

Etter at utfallet var klart, ble Paltrow avbildet da hun gikk bort til saksøkeren inne i rettssalen, bøyde seg ned og sa noe inn i hans venstre øre.

Hva som ble uttalt, er det Sanderson selv som informerer om.

– Hennes eksakte ord var: «Jeg ønsker deg alt godt», forklarte Sanderson til CNN og andre medier utenfor rettssalen.

– Det var veldig snilt av henne, la 76-åringen til.

Han skal ha svart: «Tusen takk, kjære deg».

Sanderson la imidlertid ikke skjul på at han er skuffet over at det gikk som det gikk.

– Når man er en berømt person, så oppfattes man som troverdig. Hvem tør å gå mot en kjendis? Det er ikke så rart at jeg nølte, ikke sant? Det er vanskelig, sa Sanderson, som hevdet han pådro seg traumatisk hjerneskade i sammenstøtet med stjernen.

Paltrow på sin side fastholdt at det var han som kjørte inn i henne.

Skuespilleren krevde symbolske to kroner i sitt motsøksmål.

