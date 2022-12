KJÆRLIG: Will Smith og kona Jada Pinkett Smith på premiere i Westwood i California onsdag.

Will Smith og familien tilbake på rød løper etter Oscar-smellen

Will Smith (54) var omkranset av kone og barn på premieren til «Emancipation» i California onsdag.

Åtte måneder har gått siden Hollywood-stjernen skapte rabalder under Oscar-gallaen i Los Angeles. Will Smith slo til prisutdeler Chris Rock (57) på direkten.

Også da var familien med på begivenhetene, og det var da Rock fleipet om Smiths kone, Jada Pinkett Smith (51), at filmstjernen så rødt og gikk til angrep.

Onsdag var Smith-familien igjen tilbake i rampelyset, for første gang sammen siden hendelsen som skapte store overskrifter.

Will Smith kysset konas hode foran pressefotografene. Også barna Trey Smith (20), Jaden Smith (24) og Willow Smith (22) var smilende til stede.

FAMILIE: F.v.: Trey Smith, Willow Smith, Jaden Smith, Will Smith og Jada Pinkett Smith på onsdagens premiere.

I «Emancipation», som beskrives som både historisk drama og thriller, spiller Will rollen som slaven Peter. Etter å ha blitt pisket nesten til døde, rømmer Peter fra en plantasje i Louisiana.

Handlingen baserer seg på en sann historie.

I et intervju med FOX 5 DC-reporter Kevin McCarthy tidligere denne uken forklarte Smith at han håper det som skjedde under Oscar-gallaen, ikke vil kaste for mye skygge over den nye filmen. Men han er ydmyk.

– Jeg forstår fullt og helt hvis folk ikke er klare. Det har jeg absolutt respekt for, uttalte 54-åringen.

Smith vant Oscar i mars – prisen ble delt ut etter at han slo til Rock –, og i takketalen beklaget han gråtende opptrinnet.

Episoden fikk likevel etterspill. Smith er bannlyst fra Oscar i ti år, og han måtte trekke seg fra Oscar-akademiet.

