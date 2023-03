SKAL STYRKES: Kulturminister Anette Trettebergstuen mottok onsdag rapporten med anbefalinger om hvordan dagens filminsentivordning kan styrkes.

Insentivordningen: Anbefales økt med 250 millioner

Produsentene bak James Bond- og «Mission Impossible»-filmene har benyttet seg av den norske filminsentiv-ordningen. Men kulturministeren mener den er for dårlig. Nå har hun fått en klar anbefaling; mer penger må i potten.

En betydelig økning i budsjettet til filminsentivordningen med til sammen 250 millioner kroner frem til 2029, samt en regelstyrt ordning. Det var hovedtrekkene i en rapport som onsdag ble overlevert kulturminister Anette Trettebergstuen.

Men bransjen er fremdeles skeptisk.

Filminsentivordningen er opprettet for å lokke større utenlandske produksjoner til Norge. Gjør de opptak i Norge, vil de få 25 prosent av produksjonskostnadene tilbakebetalt. Enkelt sagt; bruker en filmprodusent 100 millioner kroner i Norge, får de 25 millioner igjen etter opptak, mens Norge kan nyte godt av 75 millioner i ringvirkninger.

Både James Bond-filmen «No Time To Die» og «Mission: Impossible» med Tom Cruise er eksempler på filmer som har benyttet seg av ordningen.

Kulturministeren har i lengre tid ønsket å forbedre dagens filminsentivordning. Derfor bestilte hun i september i fjor en rapport fra selskapet Olsberg for å gå gjennom dagens ordning og se hvordan den kunne gjøres bedre.

Onsdag fikk hun svaret - og anbefalingene - hun har ventet på; bevilgningene til ordningen bør økes betydelig, samtidig som man bør gå bort fra den ene søkefristen i året og innføre en automatisering av ordningen der man kan søke midler hele året.

Til VG sier kulturministeren at hun ikke har fått tid til å studere rapporten på forhånd, og at hun ikke vil gå inn i enkeltdetaljer ennå.

– Nå må vi få tid til å lese den, vurdere den og høre hva bransjen synes om den, men dette gir jo et godt grunnlag for en politisk diskusjon om hvordan vi skal styrke insentivordningen for fremtiden, sier Anette Trettebergstuen.

Hun har tidligere vært åpen på at ordningen må automatiseres og legges til Nærings- og Fiskeridepartementet.

– Målet her er at vi ønsker å tiltrekke oss flere filmproduksjoner til Norge enn i dag, og da er det åpenbart at vi trenger å styrke ordningen, sier Trettebergstuen.

KRITISK: Leder for Stiftelsen Den Nasjonale Filmkommisjonen, Meghan Beaton.

Norsk filmbransje har imidlertid vært bekymret over at den disponible budsjettrammen for ordningen har krympet de siste årene. I 2021 var den på 100 millioner, mens den ble nær halvert i 2022 til 55,6 millioner.

For 2023 er det 41, 3 millioner i denne potten.

I ett av scenariene i Olsberg-rapporten foreslås det at denne potten øker til 250 millioner kroner innen 2029.

Ikke nok, mener leder for Stiftelsen Den Nasjonale Filmkommisjonen, Meghan Beaton. Hun har også tidligere uttalt til VG at de beskjedne summene i den norske insentiv-potten sender uheldige signaler til det internasjonale markedet.

Beaton gjentok kritikken etter fremleggingen av rapporten onsdag.

– 250 millioner på seks år er på ingen måte i tråd med konkurransesituasjonen Norge befinner seg i, eller mulighetene vi har for vekst, sier Meghan Beaton til VG.

– Det er heller ikke i tråd med Regjeringens mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, legger hun til.

Beaton viser til at den forrige regjeringen gikk til valg i 2021 med 100 millioner kroner i refusjon til nye prosjekter.

– Utredningen som er bestilt av Kulturdepartementet viser til en meget forsiktig opptrapping - så forsiktig at det ikke vil være mer midler til refusjon ved valget i 2025 enn det var i 2021. Hvis det er en politisk ambisjon at flere filminnspillinger skal gjennomføres i Norge, må vi ha konkurransedyktige rammevilkår for å oppnå dette.