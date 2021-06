FÅR KRITIKK TILBAKE: Nicolai Cleve Broch er saksøkt av sin danske agent som mener at den norske skuespilleren ikke forteller hele sannheten. Foto: Line Møller

Panorama Agency om Nicolai Cleve Broch: − Snakker usant

Danske Panorama Agency reagerer sterkt på uttalelser som Nicolai Cleve Broch kom med i VG tirsdag.

Av Stein Østbø

Publisert:

VG kunne tirsdag avsløre at Cleve Broch var stevnet for retten av sin tidligere agent, Panorama Agency (PA), sammen med skuespillerkollegene Agnes Kittelsen og Jon Øigarden.

– Jeg kunne ikke fortsette å betale dem provisjon i flere år fremover, som de urimelige kontraktene la opp til. Det er tøff kamp om jobbene i skuespilleryrket. Da hjelper det ikke at agenten som skal hjelpe deg, i stedet gjør det vanskeligere å få den jobben, sa Cleve Broch til VG tirsdag.

I sin korrespondanse med VG skrev Nicolai Cleve Broch også at «etter at jeg sa opp avtalen unnlot de fullstendig å følge opp sine forpliktelser i oppsigelsesperioden».

Dette bestrides av PA, som i en epost skriver at «Cleve Broch snakker usant».

– Det er tankevekkende det som Cleve Broch sier. Det er det motsatte som har skjedd. Vi har dokumentasjon på at Cleve Broch ber PA holde seg unna det arbeidet som PA har krav på å utføre i kontraktperioden. Påstanden fra Cleve Brochs side er usann, skriver PAs advokat, Bjarke Vejby.

Han viser til en mail (som VG har sett) mellom PA og Cleve Broch - før oppsigelsesfristen var over i november 2019 - der PA to ganger purrer på svar fra den norske skuespilleren, som til slutt svarer :

«Jeg har som sagt ikke ønske om hjelp fra dere i forbindelse med denne kontrakten».

I dag sier Nicolai Cleve Broch dette om den aktuelle mailen:

– Jeg hadde null tillit til Panorama på det tidspunktet, to uker før oppsigelsetiden var ute. Det eneste den eposten viser, er nettopp det, sier han.

PA-gründer Lene Seested ønsker også å kommentere uttalelsene fra Cleve Broch.

– Når Nicolai klandrer PA, er det en post-rasjonalisering. Sannheten er at PA har stått opp for Nicolai i alle hans kontrakter i mer enn syv år. Og han har selv gjort forholdet vanskeligere ved - utenom PA - å bli presset av norske, svenske og danske produsenter til å gå under taksten, skriver Seested til VG.

Nicolai Cleve Broch, som for tiden befinner seg på innspilling i Sverige, gjentar at han synes denne saken er både energitappende og trist.

– Hadde jeg vært alene i kampen mot Panorama, ville jeg ha begynt å tvile på min egen dømmekraft. Heldigvis er vi veldig mange som har opplevd det samme. Men i stedet for å lytte til alle oss som har de samme erfaringene, velger de å gå til personlige og juridiske angrep på oss. Det er trist, sier han.

Den ramsalte kritikken fra Nicolai Cleve Broch, Jon Øigarden og Agnes Kittelsen om ukultur i bransjen, representert ved PA, i VG tirsdag har skapt reaksjoner i den norske film- og teaterbransjen.

Anne Kolbjørnsen i produksjonsselskapet Anagram har vært i bransjen i snart 20 år og har jobbet med Nicolai Cleve Broch ved flere anledninger.

– Det er utrolig trist at det går så langt at disse blir trukket for retten av sin egen agent. Jeg kjenner Nicolai som en ekstremt ordentlig, ryddig og etterrettelig person, sier Kolbjørnsen som sier at hun selv har opplevd uheldige situasjoner med Panorama Agency.

– Jeg ønsker ikke lenger å forhandle direkte med dem. Jeg vil jobbe med skuespillerne, men ikke ha direkte kontakt med akkurat disse agentene – men gjerne med forbundet, advokater og andre profesjonelle agenter. Det må være en viss standard for oppførsel og spilleregler i vår lille bransje, sier Kolbjørnsen.