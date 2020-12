PÅ ÅRSBESTE-LISTER: Vennskapet mellom Barbora Kysilkova og Karl-Bertil Nordland i Benjamin Rees dokumentar «Kunsteren og tyven» har vakt oppsikt blant filmkritikere over hele verden. Foto: Euforia Film

«Kunstneren og tyven» roses over hele verden

Benjamin Rees dokumentarfilm er på flere topplister over de beste filmene i hele 2020.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Blant annet har regissørikonet Pedro Almodóvar plassert den på sin personlige topp-ti-liste og kalt den en «rørende historie om et kjærlighetsfylt vennskap.

– Dette er veldig overraskende, og utrolig gøy, sier Benjamin Ree selv.

– Da vi begynte å filme denne dokumentaren var planen å lage en kortdokumentar for VGTV, og vise filmen utelukkende lokalt i Norge. Jeg hadde ikke trodd at den skulle ha en så universell appell, sier han.

les også Vil lage internasjonal spillefilm av «Kunstneren og Tyven»

På BBCs prestisjetunge årsliste er «Kunsternen og tyven» – eller «The Painter and The Thief», som den heter på engelsk – den eneste dokumentarfilmen.

I tunge medier som Washington Post, New York Times, Screen, Rolling Stone og Indiewire dukker den også opp på årets beste filmer-lister. På listen til Newsweek, som har samlet inn amerikanske kritikeres valg, dukker den opp på 73. plass.

PRISBELØNT: Her mottar filmskaper Benjamin Ree og kunstner Barbora Kysilkova juryens spesialpris under den prestisjetunge Sundance Film Festival i Park City, Utah i starten av februar. Foto: GEORGE FREY / EPA

Men også i Norge har den blitt en favoritt. Filmen som handler om en kunstner og hennes gryende vennskapsforhold til tyven som stjal to av maleriene hennes, fikk en sekser blant annet i VG.

Kjetil Lismoen, redaktør i Rushprint og anmelder i Aftenposten, der filmen også topper årslisten, mener det ikke er noen andre norske filmer som har oppnådd et tilsvarende gjennomslag blant toneangivende internasjonale kritikere som nettopp «Kunstneren og tyven».

– Det skyldes selvsagt åpenbare kvaliteter, som en medrivende og gripende historie om et uvanlig vennskap. Men også filmens uortodokse fortellerstruktur, der den fortelles lagvis og skaper spenning som en fiksjonsfilm, gjør den ekstra virkningsfull, mener Lismoen.

Filmen er hittil sett av 30.000 i Norge og den settes opp igjen i Oslo og omegn når kinohusene åpner på nyåret. Den lanseres digitalt og muligens på DVD vinteren 2021.

Regissør Ree jobber som dokumentarfilmskaper for VGTV, og har tidligere laget dokumentaren «Magnus» (2016) om sjakkongen Magnus Carlsen.

«Kunstneren og Tyven» er et samarbeidsprosjekt mellom VGTV og Medieoperatørene, med støtte fra Norsk filminstitutt. Filmingen pågikk i over tre år, og dokumentaren er klippet fra over 300 timer med råmateriale.