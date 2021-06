DATTER: Meadow Walker, her på førpremieren. Bildet av Paul Walker ble tatt kort tid før han døde i 2013. Foto: Reuters og AP

Paul Walkers datter møtte opp på «Fast & The Furious»-premieren

Meadow Walker (22), datter til den avdøde filmstjernen Paul Walker, debuterte på rød løper i Hollywood fredag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Meadow Walker var bare 15 år da faren, «Fast and the Furious»-stjernen Paul Walker, mistet livet i en bilulykke i 2013. Skuespilleren ble bare 40 år, og fans over hele verden var i sjokk og sorg.

Da stjernelaget samlet seg til førpremiere på «F9: Fast & Furious: The Fast Saga» fredag, dukket også Meadow Walker opp på den røde løperen. People skriver at den avdøde filmstjernens datter med det hedrer sin fars minne.

22-åringen, som er modell, poserte alene foran pressefotografene.

Amerikanske medier skriver at det er første gang hun viser seg på en rød løper. Før premieren delte hun et Instagram-bilde av seg selv, iført finstasen på hotellet. «La oss gå», skrev hun under.

MOTEBEVISST: Meadow Walker kom til premieren iført en Yves Saint Laurent-kjole. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Vin Diesel (53), som både spiller i filmene og er produsent, er gudfar for Meadow. Han minnet sin døde kollega og venn under fredagens samling.

– Jeg vet at han også er her, uttalte Diesel til People.

Meadow Walkers far spilte i en rekke populære filmer, men var aller mest kjent for rollen som Brian O’Conner i «Fast and Furious», der raske biler er gjennomgangstema. Da han brått mistet livet, var han i gang med innspillingen av film nummer syv.

Paul Walkers to brødre stilte opp som erstattere, og filmen ble etter en lang pause ferdiglaget. Her er Paul Walker i sin aller siste filmtrailer – etter sin bortgang:

Walker var passasjer i vennens Porsche da sjåføren mistet kontrollen over bilen og kolliderte med et tre. Bilen tok deretter fyr. Begge omkom.

I 2016 ble det klart at Walkers datter fikk 81 millioner kroner av dødsboet etter ulykkesbilens fører, Roger Rondas. Hun arvet også sin far, et beløp som skal ha vært på over 240 millioner kroner.

SMILTE: Meadow Walker poserte ganske alvorlig foran fotografene, men hun hilste blidt på noen av de fremmøtte. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

«F9: Fast & Furious: The Fast Saga» får verdenspremiere 25. juni. Da settes den også opp på norske kinoer.

