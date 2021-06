OG HER ER JEG!: Waleed Ahmed på Skaugum, i den røde sirkelen. Foran fra venstre: Kronprinsesse Mette-Marit, dronning Sonja, prinsesse Rania av Jordan, kronprins Haakon Magnus. Også til stede: Kofi Annan, Ted Turner m.fl. Foto: Motlys / Norsk Filmdistribusjon

Filmanmeldelse «Stol på meg»: Juksemaker! Pipelort!

Frisk og unorsk dokumentarfilm om en frisk og unorsk svindler.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DOKUMENTAR

«Stol på meg»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Emil Trier

Med: Waleed Ahmed

Mange vil huske den unge, pågående Waleed Ahmed, som i den siste delen av sin karriere, før han ble dømt til 11 år i kasjotten i USA i 2014, ble kjent som «Justin Bieber-svindleren».

Ahmed hadde gjort seg bemerket før den tid, hos blant andre daværende næringsminister Trond Giske, ordfører i Oslo, Fabian Stang, i Innovasjon Norge og i hoffet rundt kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit (ikke minst, som Ahmed selv stadig vektlegger, dronning Rania av Jordan).

Ahmed hevdet at han hadde funnet opp en genial ny dings: Et mobiltelefondeksel med solcellepanel, som kunne lade telefonen ved hjelp av sollys og elektrisk belysning.

SVINDLEREN SOM UNG DRØMMER: Scene fra «Stol på meg». Foto: Motlys / Norsk Filmdistribusjon

Det geniale besto primært i det følgende: Dingsen var etter sigende ny, altså «innovativ», og den var grønn, altså «bærekraftig». Innovasjon og grønn – dette er ord som kan få menn og kvinner med makt og penger til å miste besinnelsen fullstendig. Innovasjon Norge, næringsdepartementet og dronning Rania av Jordan (kanskje) snakket sammen, og bestemte seg over natten for at unge, grønne gründergenier som Waleed Ahmed – det er det Norge vil ha!

Det var bare to problemer. 1. Ahmed hadde overhodet ikke funnet opp dekselet. Han hadde kjøpt det fra Alibaba, en kinesisk nettbutikk som har spesialisert seg på teknologi-dingser av svært varierende kvalitet. 2. Det miljøvennlige dekselet var dårlig egnet til å løse vår tids største samfunnsproblem: Behovet for å få ladet mobilen. Det var kort sagt søppel.

Det tok imidlertid lang tid før noen oppdaget dette, og i mellomtiden ble Ahmeds firma, Grønt Norge, invitert til middag på Skaugum, der blant andre Gro Harlem Brundtland, Kofi Annan, CNN-gründeren Ted Turner og – for ikke å glemme – dronning Rania av Jordan deltok. NRK utropte Ahmed til «Norges Mark Zuckerberg». Det var høyt spill, men bløffen forløp så langt helt strålende.

«GRÜNDERGENIET»: Scene fra «Stol på meg». Foto: Motlys / Norsk Filmdistribusjon

På vårparten i 2012 kom gravejournalister i Dagens Næringsliv på ferten av «entreprenøren». Ahmed stakk til USA, der han levde staselig og shoppet for andres penger («jeg visste ikke at Louis Vuittons lagde tennissokker», humrer et av intervjuobjektene i «Stol på meg»). Høsten samme havnet «Justin Bieber-svindelen» i retten i Los Angeles. Ahmed opptrådte cocky og uklokt i retten, og ble idømt 11 år.

Dokumentaren om denne grønnvaskende lurendreieren, stinn av frekkhetens nådegave, føles ganske riktig som en god featureartikkel i DN med levende bilder attåt: Godt fortalt og veldig underholdende.

Regissør Emil Trier har ikke hatt timevis med arkivmateriale å boltre seg i, men har intervjuet mange som har befatning med Ahmed. Han plusser på med dramatiseringer, og har intervjuet hovedpersonen per telefon.

DRØMMEN OM AMERIKA: Scene fra «Stol på meg». Foto: Motlys / Norsk Filmdistribusjon

Scenene med Ahmeds to brødre, de er henholdsvis lege og ingeniør, gir ikke all verden – det blir mest fine feriebilder fra USA. Forsøkene på å knytte Ahmed til en større historie, den om den pakistanske innvandringen til Norge, renner en smule ut i sanden. Her kan det virke som om Trier griper etter noe som ikke helt finnes.

For saken er kanskje den at Ahmed var drevet av noe så utbredt som drømmen om et liv i overflod? Penger, biler, kvinner, tennissokker fra Louis Vuitton – alle de vanlige motivasjonsfaktorene. Ahmed snakket stygt om nasjonen USA i retten. Men han fant seg sannelig godt til rette i shoppingsentrene der borte.

«Stol på meg» kunne vært strammere og kortere. Men en medrivende og tragikomisk dokumentar er det jammen.