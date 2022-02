HET OSCAR-KANDIDAT: «Verdens verste menneske» med Herbert Nordrum og Renate Reinsve i hovedrollene

Amerikansk storavis tror på norsk Oscar-nominasjon

Den norske filmen «Verdens verste menneske» er listet opp som en av fem filmer Los Angeles Times tror blir nominert til beste fremmedspråklige film.

Storavisen Los Angeles Times har listet opp alle filmene de tror vil bli ropt opp som Oscar-nominerte i ettermiddag norsk tid. Den norske filmen «Verdens verste menneske» er listet opp som en av fem filmer avisen tror blir nominert til beste fremmedspråklige film.

Avisen heller likevel litt kaldt vann i blodet for det norske håpet. Filmen er nemlig listet opp som «possible snub», altså en film som mulig blir forbigått når de nominerte leses opp.

Avisen er ikke alene om å tro på «Verdens verste menneske». New York Times-reporteren Kyle Buchanan har også filmen blant de fem han tror blir nominert.

Bransjetidsskriftet Variety har også en plass til Joachim Triers film, som tror den må konkurrere mot blant andre italienske «The hånd of God» av Paolo Sorrentino, og japanske «Drive my Car». Magasinet har krysset av den japanske filmen som den de tror vinner Oscar.

Hollywood Reporter har også den norske filmen på sin liste, og de nøyer seg ikke med det. Det velrenommerte bransjebladet nevner nemlig hovedrolleinnehaver Renate Reinsve som et alternativ til listen over nominerte til beste kvinnelige skuespiller. På listen over nominerte har de store Hollywood-stjerner som Nicole Kidman og Penélope Cruz, samt Lady Gaga for rollen i «House of Gucci».

Filmskribenten Isaac Feldberg er også på samme sporet. På Twitter skriver han at han tror «Verdens verste menneske» vil motta flere nominasjoner i dag, og han sikter til Renate Reinsve som han tror vil få nominasjon som beste kvinnelige skuespiller.