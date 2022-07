TURBULENT LIV: Amy Winehouse levde et turbulent liv og hun døde i 2011. Siden gang har det vært gjort flere forsøk på å lage en film om hennes liv, men det har aldri blitt noe av.

«Fifty Shades of Grey»-regissør lager Amy Winehouse-film

Nå blir det turbulente livet til Amy Whitehouse kinofilm. «Fifty Shades of Grey»-regissør Sam Taylor-Johnson står bak filmen. – Jeg er klar, la oss komme i gang.

Publisert: Nå nettopp

Det skriver Taylor Johnson på Instagram mandag.

– Det er en drømmefilm å få lov til å regissere, skriver Taylor Jonson videre.

Det var Deadline som først omtalte denne nyheten. Amy Winehouse levde et turbulent liv og hun døde i 2011. Siden gang har det vært gjort flere forsøk på å lage en film om hennes liv, men det har aldri blitt noe av før nå. Den nye filmen støttes av boet til Amy Winehouse.

REGISSØR: – Det er en drømmefilm å få lov til å regissere, skriver Sam Taylor-Johnson om sin nye jobb.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang med denne filmen, sier Sam Taylor-Johnson.

I juli i fjor i forbindelse med ti års dagen for Amy Winehouses død, publiserte BBC en dokumentar om popstjernens liv. Hennes mor, Janis, hadde bidratt med mye av materialet til dokumentaren.

– Jeg ser frem til å bidra med en dypere forståelse av hvem Amy egentlig var, hennes røtter og hennes bakgrunn. Jeg tror rett og slett ikke verden kjenner den Amy som jeg oppdro, sa Janis Winehouse da nyheten dokumentaren ble kjent.

FORFRISKENDE: Amy Winehouse ble sett på som en forfriskende ærlig musiker, men også bare en helt vanlig engelsk jente. Nærmest ut av det blå ble hun verdens største stjerne, som 23-åring.

People som også omtaler nyheten om den nye filmen om Amy Winehouse skriver at det er ventet at dette blir historien om popstjernens liv – fra en beskjeden start i en lokal jazzklubb i nord London via en formidabel musikalsk suksess til hun døde av alkoholforgiftning bare 27 år gammel.

Amy Winehouse ble sett på som en forfriskende ærlig musiker, men også bare en helt vanlig engelsk jente. Nærmest ut av det blå ble hun verdens største stjerne, som 23-åring.

Winehouse er mest kjent i Norge for monsterhiten «Rehab». Hun hadde også stor internasjonal suksess, og ble nominert til flere store priser.

I tillegg har hun flere ganger vært innlagt for behandling av rusmisbruk.

Hun var gift med Blake Fielder Civil, men paret skilte seg 16. juli 2009 etter et svært turbulent ekteskap

Les også 10 år siden dødsfallet: Slik var Amy Winehouse’ liv Forførende, fryktløs og ufin. Amy Winehouse var en musiker ulik noen annen. I dag er det 10 år siden artisten døde.

Les også Den tragisk perfekte superstjerne Hun hørte bare på musikk fra før 1967. Dessverre levde hun også som en stjerne fra samme tid.

Les også Stjernenes siste kjente ord før de døde «Siste ord er for tosker som ikke har sagt nok», ble det siste som kom ut av filosof Karl Marx’ munn.

.