NOMINERT: Renate Reinsve er nominert til Bafta-pris. Her fotografert under filmfestivalen i Cannes sommeren 2021.

Renate Reinsve nominert til BAFTA-pris: − Jeg «freaker» ut

Reinsve er nominert til beste kvinnelige skuespiller til Storbritannias største filmpris, British Academy Film Awards for sin hovedrolle i «Verdens verste menneske».

– Jeg «freaker» ut, skriver Reinsve på sin Instastory.

Filmen er også nominert til beste ikke-engelskspråklige film.

– Det føles helt surrealistisk og helt fantastisk å bli nominert til en BAFTA. Det er en stor ære, det betyr veldig mye, skriver hun i en SMS til VG.

Da VG snakket med Reinsve om at hun sto på liste til BAFTA-nominasjon i januar sa hun at det var «fantastisk».

– Herregud, så gøy. BAFTA er veldig viktig, det er jo en av de største utdelingene, den har masse å si for synlighet og i forhold til Oscar. Så har jo filmen premiere både i USA og Storbritannia snart. Vi har fått SÅ mange fine ting, så alt herifra er jo egentlig bare bonus, sier den tydelig fornøyde skuespilleren.

Blant de andre nominerte er Lady Gaga for sin rolle i «House of Gucci».

Om Reinsve og «Verdens verste menneske» går av med en BAFTA-pris, får vi vite når prisutdelingen holdes 13. mars i Royal Albert Hall i London.

Reinsve fikk sist sommer utmerkelsen for beste kvinnelige skuespiller på filmfestivalen i Cannes, en av verdens mest prestisjetunge filmpriser.

«Verdens verste menneske» er også på listen over filmer som kan vinne prisen for beste internasjonale film under Oscar-utdelingen som holdes 27. mars.

Disse er nominert

Beste kvinnelige skuespiller:

Lady Gaga, «House of Gucci»

Alana Haim, «Licorice Pizza»

Emilia Jones, «Coda»

Renate Reinsve, «Verdens verste menneske»

Johanna Scanlan, «After Love»

Tessa Thompson, «Passing»

Beste ikke-engelskspråklige film: