KLAR FOR MER: Sydney Sweeney på rød løper for «Euphoria» i Los Angeles i april.

Sydney Sweeney om Spider-Man-rolle: − Superhelter er det kuleste noensinne

«Euphoria»-stjernen (24) skal snart spille i «Spider-Man»-avleggerfilmen «Madame Web».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I et intervju med Hollywood Reporter (THR) nylig, blir Sweeney spurt hva det var som trakk henne til rollen i «Madame Web».

– Å, herlighet. Jeg vokste opp med å se på Marvel-filmer, og superhelter er det kuleste noensinne. Så jeg drømte om å få være en del av noe større enn livet selv. Det er sånn jeg føler det er å få være med på «Madame Web», sier hun.

VANT: Sweeney vant prisen for beste slåsskamp på MTV Movie & TV Awards i Santa Monica 5. juni.

«Madame Web» skal regisseres av «Collateral»- og «Anatomy of a Scandal»-regissør S.J. Clarkson. Dakota Johnson skal spille hovedrollen som Madame Web, og Isabela Merced og Celeste O'Connor er også med på rollelisten.

Vi vet så langt ikke hvilke roller de eller Sweeney skal spille, men det har vært spekulert rundt både Black Cat og Gwen Stacey.

ROLLEN: Sydney Sweeney som Cassie i «Euphoria» sesong 2.

Filmen blir den første i Sonys Spider-Man-univers (SSU) med en kvinnelig superhelt.

Sweeney har ikke bare markert seg i «Euphoria», men også med seriene «Handmaid’s Tale», «Sharp Objects» og «White Lotus», og med filmen «The Voyeurs».

THR spør også 24-åringen om hun føler seg båssatt med rollen som Cassie i «Euphoria».

Seksualisert

– Cassie er en seksualisert rollefigur, og det ble en form som så ble tvunget over på meg som menneske i stedet for bare på Cassie. Jeg så at folk sa «Hun fikk bare jobben fordi hun viste puppene!» sier Sweeney.

Hun understreker at hun gjorde flere ulike jobber før «Euphoria» og ser veldig ulik ut i alle.

GALLA: Sydney Sweeney på Met-gallaen i New York i mai.

– Jeg vil ikke at folk skal assosiere Sydney Sweeney med én rollefigur – jeg vil at de skal oppleve en ny verden og en ny person, sier hun.

Skuespilleren har tidligere røpet av hun lenge trente kampsport:

– Jeg begynte å trene da jeg var rundt 13. Jeg var med i konkurranser og kamper, og jeg likte det skikkelig godt. Jeg kom på førsteplass – og jeg slåss mot en gutt, fortalte hun til Variety.