FILMSTJERNE: Alicia Vikander, her på en motevisning i Paris i mars.

Alicia Vikander om sex-scener: − Opplevd ubehagelige situasjoner

Svenske Alicia Vikander (33) sier at det å simulere sex på film, er «det verste av alt».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hollywood-stjernen er intervjuet i Harper’s Bazaar, og der innrømmer hun at hun aldri blir fortrolig med å spille inn hete scener.

Vikander trekker frem den nye trenden med å hente inn såkalte intimitetskoordinator på settet, for å forsikre at skuespillerne føler seg trygge og ivaretatt til enhver tid.

– Vi skulle hatt sånne i starten av min karriere også, sier Vikander.

Netflix-suksessen «Bridgerton» er blant seriene som har tatt hjelpen i bruk, men også norske Ulrikke Falch (25) har omtalt intimitetskoordinatorene som «life saving».

Oscar-belønnede Vikander sier i bladintervjuet at «det eneste som ikke kan improviseres, er intim-scenene».

– Man må lage en koreografi og forholde seg til den. Det er det verste av alt – å gjøre akkurat disse scenene. Selv om jeg er veldig komfortabel med kroppen min, og har spilt en god del roller med nakenhet og sex, er det aldri enkelt, sier hun.

– Jeg har opplevd ubehagelige situasjoner, som ikke var bra, og hvor jeg ikke følte meg beskyttet.

OSCAR: Alicia Vikander med trofeet hun vant for beste kvinnelige biorolle i «Den danske piken» i 2016.

33-åringen, kjent fra filmer som «Den danske piken», «Tomb Raider»,«Blue Bayou» og «Ex Machina», nevner én spesiell hendelse som har festet seg i minnet. Hun sier ikke når det skjedde, eller hvilket sett hun befant seg på, men Vikander skal ha blitt sittende naken i det hun anslår som et par timer.

– Alle de andre var opptatt med sitt, forklarer hun og forteller at den badekåpen hun skulle bli utstyrt med mens hun ventet, aldri kom.

Først etterpå innså hun hvor feil situasjonen ble, og at hun burde blitt tatt hensyn til.

STJERNEPAR: Alicia Vikander og Michael Fassbender på filmpremiere i London i 2016 – året før de giftet seg.

Vikander har flere nye filmprosjekter på gang, blant annet «Tomb Raider 2». Hun er også i gang med innspillingen av HBO-serien «Irma Vep», der hun fyller hovedrollen i historien som bygger på 1996-filmen med samme tittel.

På privaten er Vikander gift med den irsk-tyske skuespilleren Michael Fassbender (44), som hun ble sammen med i 2014, da de spilte ektepar i kritikerroste «The Lights Between Oceans». De to ble foreldre til en gutt i fjor.

Vikander forteller til Harper’s Bazaar at sønnen i disse dager er i ferd med å lære å gå.

