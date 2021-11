MANN MED TUNG BAGASJE: Oscar Isaac i «The Card Counter».

Filmanmeldelse «The Card Counter»: Amerikansk angst

Pirker dypt i vår kollektive dårlige samvittighet.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«The Card Counter»

USA. 15 år. Regi: Paul Schrader

Med: Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Willem Dafoe, Tye Sheridan

Den hardkokte amerikanske auteuren Paul Schrader har noen kjernetemaer han alltid vender tilbake til. Maskulinitet og voldsutøvelse. Avsky og forakt. Lidelse, avholdenhet og soning. Samvittighet, anger, moralske kvaler. Paranoia og psykose. Muligheten for forløsning, tilgivelse og frelse.

Schrader vokste opp i en kalvinistisk familie, og det er en obligatorisk anmelderøvelse å spore de livslange besettelsene hans tilbake til dette utgangspunktet. Sikkert er de at de preger påfallende mange av filmene han har laget, både som regissør («Hardcore», 1979; «Auto Focus», 2002) og manusforfatter («Taxi Driver», 1976; «Bringing Out The Dead», 1999).

DEN GLEDESLØSE GAMBLEREN: Oscar Isaac i «The Card Counter».

Med «First Reformed» (2017) lagde den nå 75 år gamle Schrader en av sine beste og mest formfullendte filmer. Gløden har ikke forlatt ham i oppfølgeren.

«The Card Counter» handler om William Tell (han kaller seg så), en profesjonell gambler med ekstremt tung mental bagasje. Jeg skal ikke avsløre hva det er Tell, intens spilt av Oscar Isaac, har vært med på, men kan si så mye som at hans synder er store. I sitt tidligere liv jobbet Tell målrettet for å dehumanisere andre mennesker.

De som ga ordrene, gikk fri. Tell ble rettsforfulgt. Han likte godt å være i fengsel. Når han nå reiser rundt fra kasino til kasino, tar han ned all kunsten fra motellrom-veggene, napper ut telefonledningen og dekker alle møblene med hvitt tøy. Det skal være minst mulig hjemmekoselig. Han fortjener ikke å ha det bra.

UØNSKET PROTESJÉ: Oscar Isaac (til venstre) og Tye Sheridan i «The Card Counter».

Tells liv som gambler er ribbet for glamour. Å vinne gir ham ingen glede. Målet er utelukkende å holde seg flytende – og under radaren. De støyende kasinoene er filmet som om de var dødens forgårder. Tell lever som en munk. Holder seg i sjakk, og drikker og skriver i ensomhet om kveldene. Det er først når han treffer Cirk (Sheridan) og pengespill-agenten La Linda (Haddish) at følelser vekkes i ham. Det er 20 år siden sist.

Cirk er sønnen til en av Tells gamle allierte. Han er bitter for det som skjedde med faren, og vil hevne seg på autoritetene han mener har ansvaret, representert ved den militære kontraktøren Gordo (Dafoe). Tell forsøker motvillig å styre den unge mannen i en annen retning.

ANGSTEN HAR ET ANSIKT: Willem Dafoe i «The Card Counter».

La Linda får ham på sin side til å stille seg det eksistensielle spørsmålet: Om ett menneske kan tilgi deg og elske deg, er det tilstrekkelig til at du kan tilgi deg selv?

«The Card Counter» er en dyptpløyende karakterstudie. Men det er vanskelig å ikke se William Tell som et bilde på en nasjonal moralsk dissonans: Hva gjør krigen mot terror mot de som – med alle midler – utkjemper den? Hvor høy er den åndelige prisen?

Et mesterverk i senproduksjonen à la «Last Reformed» er denne sinte, fortvilte filmen kanskje ikke. Men så tankevekkende og særpreget likevel. Jeg har tenkt på den i en uke.