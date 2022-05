ISFRONT: Amber Heard og Johnny Depp holder avstand i rettssalen.

Skjebneuke for Johnny Depp og Amber Heard i retten

Johnny Depp (58) og Amber Heard (36) går nå inn i sin siste uke i rettssaken. Til nå har Heard brukt mer tid enn Depp til å tale sin sak.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den betente striden mellom eks-ektefellene har skapt overskrifter verden over i årevis. Oppmerksomheten har ikke blitt mindre etter at den sivile rettssaken startet i Fairfax i Virginia for seks uker siden.

Em mer offentlig skittentøyvask har verden sjelden sett.

Stridens kjerne er kronikken i Washington Post fra 2018, der Heard tok et oppgjør med partnervold. Depp har saksøkt Heard for ærekrenkelse, og hun har levert motsøksmål.

Siden retten hadde en ukes pause nylig, går partene nå inn i den siste rettsfasen. Dommer Penney Azcarate kunne fredag opplyse om at Depp og hans apparat har brukt 42 timer og 45 minutter på å presentere sin sak.

Heard og hennes advokater har til nå brukt 53 timer og ett minutt.

Siden begge partene i utgangspunktet har fått 60 timer og 15 minutter hver til å bruke i retten, har altså Depp 18 timer og 30 minutter til gode. Ekskona har åtte timer og 14 minutter.

Hvem som skal innta vitneboksen den siste uken, er ikke opplyst om. Det spekuleres heftig om hvilke personer som kan komme til å gjøre overraskende entré i innspurten.

Men det er forventet at Depp selv vil svare for mye av påstandene som er kommet frem fra Heard og hennes vitner de siste ukene.

I tillegg til de 60 timene hver part har til rådighet, kommer prosedyrene som Depps og Heards advokater skal legge frem på aller siste dag i retten, førstkommende fredag. Til nå har retten hatt pause hver fredag, men denne uken blir det altså annerledes, melder CourtTV.com.

Depps og Heards advokatapparat får to timer hver.

Både Depp og Heard har flere advokater, men det er Ben Chew og Camille Vasquez som skal prosedere for Depp – mens Elaine Bredehoft og Benjamin Rottenborn skal prosedere for Heard.

DOMMER: Penny Azcarate i samtale med advokatene Ben Chew og Elaine Bredehoft.

Etterpå skal juryen, som teller ni mennesker, trekke seg tilbake for å diskutere. Det er forventet at de vil fortsette med det etter Momorial Day 30. mai, som er helligdag i USA. Hvor lang tid juryen vil trenge på å avgi en dom, er uvisst.

Depp, som var gift med Heard fra 2015–2017, har saksøkt Heard med et krav på 450 millioner kroner for ærekrenkelse. Hun har levert motsøksmål på det dobbelte.

Heard har i retten holdt fast på at Depp mishandlet henne på det groveste, og at hun fryktet for sitt liv. Depp på sin side har argumentert for at det var Heard som mishandlet ham, fysisk og psykisk.

Begge parter har presentert en rekke vitner som har støttet deres forklaringer.

Rettssaken handler kun om hvorvidt Depp er ærekrenket etter Heards kronikk eller ikke. Dette poenget kan for tilskuerne drukne i alle beskyldningene og detaljene som har kommet frem. Men det er altså bare den påståtte ærekrenkingen som følge av avisinnlegget, juryen skal ta stilling til.

Om retten finner det bevist at Depp kun ved ett tilfelle har gjort seg skyldig i vold mot Heard, vil han ikke vinne frem med anklagene om ærekrenkelse. Retten må finne det overveiende sannsynlig at han aldri har mishandlet henne for at han skal få medhold.

Snakkis

I sosiale medier, særlig på TikTok, får rettssaken massiv oppmerksomhet. Såkalte «hashtager» til fordel for Depp blir hyppig brukt, mens langt færre uttrykker støtte for Heard.

Dette var også tema i retten i uke fem. Heards apparat hentet inn en forsker på sosiale medier, som fortalte at han helt siden april 2020 har registrert overvekt av negative Heard-poster.