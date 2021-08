ASKELADDER: Magne Furuholmen, Morten Harket og Paal Waaktaa-Savoy (fra venstre) på det glade 1980-tallet i «a-ha The Movie».

Filmanmeldelse «a-ha The Movie»: Scener fra et uvennskap

Overrumplende engasjerende om tre uforbederlige kranglefanter.

Av Morten Ståle Nilsen

DOKUMENTAR

«a-ha The Movie»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Thomas Robsahm

Med: Morten Harket, Magne Furuholmen, Paul Waaktaar-Savoy

Det er jo litt sånn: Orker vi enda en runde? Trenger vi å bli fortalt historien om Norges største popmusikk-eksport én gang til? Med den samme sandkasse-kranglingen mellom tre rike, privilegerte mennesker som vi har lest om i artikler og bøker i 30 år?

Det litt overraskende svaret på disse spørsmålene, i alle fall for denne anmelder, er: Ja. Fortellingen om a-ha har fremdeles fascinasjonskraft, i tillegg til at den er egnet til å si noe mer generelt om dynamikken i mannlige vennskap.

På overflaten er «a-ha The Movie» en nokså streit biografisk og kronologisk historie om tre Askeladder som drar til utlandet for å bli fete. De lykkes, de oppnår alt de setter seg fore, og blir med det for alltid fanget i en felles drøm de næret da de fremdeles var guttunger. Det er et gyllent bur, ja visst. Men det er et bur.

SLIT OG SULT: Morten Harket og Magne Furuholmen i London i første halvdel av 1980-tallet.

Magne Furuholmen, Paul Waaktaar-Savoy og den overdrevent pene vokalisten Morten Harket vokser opp i et Norge som ser ut som det ligger bak jernteppet. De vil ut og opp og frem. Mye slit følger, måneder og år i elendige hybler i London. Og så – vips! – smeller bonbon-en. Verden blir til en orgie av pastellfarger, armbånd i skinn og besvimende fans.

Gnisningene innad i bandet, og spesielt de mellom Magne og Paal, a-has svar på The Beatles’ Lennon (Paal) og McCartney (Magne), kommer til syne veldig raskt. De har vært der helt siden Paal ba Magne om å slutte å spille gitar, og sette seg bak keyboardet i stedet.

Én ting er det at Waaktaar-Savoy tilsynelatende har diktatoriske tendenser i studio. En annen er det at både han og Magne har seriøse kunstneriske ambisjoner i magen. De vil bort fra posterne i bladene for tenåringsjenter, og inn i platesamlingene til de som tar popmusikk veldig alvorlig.

OVERDREVENT PEN MANN I GYLLENT BUR: Morten Harket signerer autografer i «a-ha The Movie».

De tar ett skritt frem («Scoundrel Days», 1986) og ett tilbake («Stay On These Roads», 1988), og ender til slutt opp med en slags voksenrock («East Of The Sun, West Of The Moon», 1990; «Memorial Beach», 1993). Bort med pastellfargene; nå er det humørløs posering i svart-hvitt for alle pengene. Magne og Paal er enige om denne retningen, men Morten synes «det gikk altfor langt» – og har et poeng. Bandet «mister USA», og får det aldri tilbake.

Det ender som det må ende – i midlertidig oppløsning. Morten og Magne flytter tilbake til Norge, Paal slår seg ned i New York. De gifter seg, de får barn og selvstendige liv. Den geografiske avstanden forverrer de allerede fastgrodde problemene, og gjør kommunikasjonen enda dårligere.

1-METEREN: I a-ha har de holdt behørig smittevernavstand i mange år allerede. Fra venstre: Magne Furuholmen, Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy.

Likevel dette skjebnefellesskapet. Det eksisterer ikke bare fordi a-ha har hatt kommersiell suksess. Men også fordi de i sine gode stunder har skapt musikk sammen som de ikke er i stand til å skape på egen hånd. De klarer ikke jobbe sammen lenger. Men de vil ikke legge inn årene heller.

Robshams film er interessant og underholdende hele veien. Regissøren har hatt utmerket tilgang til bandet selv, tilsynelatende over mange år, samt arkivmateriale, hjemmevideoer og intervjuobjekter. Den tar oss tett på konfliktene, uten å bli brutalt eller smertefullt avslørende (skal sies at det er vondt og flaut å se ergrelsen i de to andres ansikter når én av dem snakker). Vi er der under oppturen. Og vi er der i det som nå ligner en permanent krisetilstand.

MANNEN SOM SITTER MED NØKKELEN TIL BAND-FREMTIDEN: Magne Furuholmen i «aha The Movie».

Man får sympati med Furuholmen, som for lengst er gått lei av å danse etter Waaktaar-Savoys pipe, og mener han burde fått en større del av æren for flere av bandets tidlige slagere. Det var ofte han som kom opp med de melodiske tangent-temaene i sangene – inkludert Paals. Det man i dag kaller toplines, og som ofte er det viktigste elementet i nåtidens popmusikken.

Kommer de til å finne ut av det med hverandre? Kommer de noen gang til å gå inn i et studio og lage ny musikk?

Bare Furuholmen vet. Jeg føler meg imidlertid sikker på at det ikke kommer til å bli laget en bedre dokumentar om a-ha, enn denne.

«a-ha The Movie» har premiere fredag 3. september