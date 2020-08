PROSJEKT BRANN: Inflammatoriske utfordringer i full fyr. Foto: NETFLIX

Filmanmeldelse «Project Power»: Ja, du tok for mye tran

I fremtiden er alle superhelter i fem minutter. Selvsagt altfor lenge.

Project Power

Amerikansk action

Med: Jamie Foxx, Dominique Fishback, Joseph Gordon-Levitt m.fl.

Manus: Mattson Tomlin

Regi: Ariel Schulman og Henry Joost

På Netflix fredag 14. august

Et nytt stoff sprer seg i New Orleans. «Power» (kløktige markedsfolk i bunn her) er pillen som trigger ukjente krefter i brukeren, og i fem minutter gjør vedkommende til en superversjon av seg selv.

I praksis får man klassiske «X-Men»-egenskaper som termoregulering, kameleonkompetanse, skuddavstøtning, etc. Vi snakker om et kosttilskudd som kan skape supersoldater og, som de sier, «velte regjeringer».

Som i alle legemidler under klinisk utprøving, dukker diverse bivirkninger opp. Ikke antivaxx-påstander som akutt autisme eller trivialiteter som plutselig neseblod og vekslende sovesyke. Tar du pillen, vet du ikke hvordan den virker på deg.

Eller om du overlever.

Disse tilfeldige Willy Wonka-effektene er noe av grunnen til at våre tre helter Frank, Robin og Art knyttes sammen for å få avsluttet pilleproduksjonen før det virkelig tar over landet som et, eh, virus.

PROSJEKT DUO: Art (Jamie Foxx) og Robin (Dominique Fishback) er det eneste som virkelig fungerer i «Project Power». Foto: NETFLIX

Frank (Joseph Gordon-Levitt) er gatens politimann, alltid med en «Dirty» Harry Callahan-imitasjon på lur. Robin (Dominique Fishback) er langeren hans, men egentlig aspirerende rapper med drømmen om smidig flow og lærer-burn i naturfagtimen. Art (Jamie Foxx) er ekssoldat med NASA-skjorte og personlig interesse i å stoppe bakmennene.

«Project Power» prøver å være mørk og mystisk i kategorien «den lille kvinne og mann mot systemet». Regissørduoen bak har tidligere blant annet snusket med de ikke særlig minneverdige spøkelsesfilmene «Paranormal Activity 3» og «Paranormal Activity 4». Mattson Tomlin er med på manussiden når Robert Pattinson skal bli Batman, men har forhåpentligvis ikke fått jobben basert på denne fortellingen.

PROSJEKT HARRY: Nei, det er ikke Clint Eastwood, selv om Frank (Joseph Gordon-Levitt) tror han er kjempegod som «Dirty Harry»-imitator. Foto: NETFLIX

Netflix-filmer har hatt en stigende grad av kvalitet det siste året, med en foreløpig topp i «Old Guard» i juli. Her er de tilbake på underholdning man muligens hadde blitt sittende i kinosetet for å se slutten på, men der nerve og puls er altfor lavt til å holde fokus i joggebuksen hjemme. CGI-budsjettet virker lavere enn en gjennomsnittlig episode av «Heroes». Mye av musikkpålegget er Hans Zimmer-klonede brassynther i ulike nyanser av mørkt.

Samtidig som man i en slags Neil Gaiman-inspirasjon trekker inn aproposlåter med ordet «power» i tittelen. Heldigvis styrer man unna Kanyes «POWER» og «The Power of Love», selv om Céline Dion blir nevnt i en bisetning.

Likevel er det øyeblikk her som isolert sett er mye bedre enn helheten. Spesielt i dynamikken mellom den alltid gode Foxx og veldig lovende Fishback. Utfordringen er at historien ikke klarer å bestemme seg for om den skal være en politi-action med dopfokus, en science fiction dystopi med overnaturlig genetikk, eller en analogi på konsekvensene av tvilsom legevitenskap.

Det siste er i alle fall en aktuell problemstilling.

Publisert: 14.08.20 kl. 09:04

