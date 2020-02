STJERNEPAR: Kathryn og Josh Brolin på en «Avengers»-premiere i Los Angeles i fjor vår. Foto: O'Connor / AFF

Hollywood-stjerne provosert over kommentar om kona

Josh Brolin (51) postet undertøysbilde av kona Kathryn Brolin (32). Det var det ikke alle som likte.

Nå nettopp

Filmstjernen la tirsdag ut et lettkledd-bilde av sin 19 år yngre kone på Instagram, sammen med en kjærlighetserklæring i form av ord fra den avdøde forfatteren Anaïs Nin.

På det ikke altfor dristige sort-hvitt-fotografiet ser vi modellen og klesdesigneren iført truse og med en rose i munnen.

(Artikkelen fortsetter under posten)

Likevel er det en av Brolins nær tre millioner følgere som føler seg støtt, og som gir klart uttrykk for det.

«Hvorfor viser du din kones kropp på nettet? Det er ikke bra. Gud vil at hun skal dekke til kroppen sin og ikke blottstille den», skriver en følger. Vedkommende har i skrivende stund fått 205 likerklikk på utspillet.

Brolin, derimot, misliker kritikken og går ikke av veien for å svare:

«Jeg snakket akkurat med Gud, og Gud ba med være så snill å be deg om å holde den forbanna kjeften din og gå og ta en dusj», slår «Avengers»-stjernen tilbake.

Fansen liker tydeligvis responsen, for Brolin har til nå fått over 16.300 «likes» på sitt svar.

Ferskt ekteskap

Josh Brolin og Kahryn forelsket seg da hun jobbet som hans personlige assistent. De forlovet seg i 2015 og giftet seg året etter. Hun er hans kone nummer tre. De har en datter sammen, mens Brolin i tillegg har to barn fra første ekteskap.

Tilbakeblikk: Slutt for Hollywood-par etter åtte år

Brolin er også kjent fra filmer som «W», der han spilte president George W. Bush, «Deadpool», «Men in Black» og «No Country for Old Men». På IMDb står han oppført med flere kommende prosjekter.

Publisert: 05.02.20 kl. 22:45

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser