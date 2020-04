DØD: Paul Walker, her avbildet i 2011. Foto: Andrew Medichini / AP

Paul Walkers datter: – Trodde aldri jeg skulle dele dette

Meadow Walker (21) viser frem et privat klipp av sin avdøde pappa, filmstjernen Paul Walker.

Nå nettopp

Meadow Walker var bare 15 år da faren, «Fast and the Furious»-stjernen Paul Walker, mistet livet i en bilulykke i 2013. Han ble bare 40 år.

Natt til onsdag norsk tid postet datteren et klipp av sin far som verden aldri før har sett.

«Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle dele dette, men det føltes riktig. Ha det bra. Jeg er glad i dere. Vær trygge», skriver hun til sine 2,1 millioner følgere.

På videoen ser man en lykkelig Paul Walker bli overrasket av datteren på en bursdag. Han ler høyt og inderlig før de to omfavner hverandre (artikkelen fortsetter under):

Også i september 2017, på det som ville vært farens 44-årsdag, mintes Meadow sin far gjennom en Instagram-post.

«Til ære for min far og hans fødselsdag utfordrer vi alle til å gjøre noe godt mot noen andre», skrev hun under et bilde der hun som liten jente danset med sin berømte pappa.

Bakgrunn: Filmstjernen Paul Walker er død

Tilbakeblikk (artikkelen fortsetter under videoen):

Meadow omtales i amerikanske medier som både modell, TV-personlighet og influenser.

Året etter dødsulykken opprettet hun «Paul Walker Foundation», som fokuserer på marin vitenskap, og som årlig deler ut stipender til studenter.

les også Svenske Kenza tar bloggpause: – Ikke så gøy lenger

Meadow arvet hele 25 millioner dollar fra faren, som tilsvarer 162 millioner kroner. Hun ble også tilkjent 83 millioner kroner i erstatning etter at hun inngikk forlik med familien til sjåføren av ulykkesbilen.

Far og datter bodde sammen de siste to årene før han døde.

Husker du? Her er det aller siste bildet av Paul Walker

På Instagram poster hun jevnlig bilder av seg og sin far. Slik ser hun ut i dag:

Publisert: 08.04.20 kl. 15:58

Les også

Mer om Hollywood Instagram

Fra andre aviser