HOVEDROLLE: Jafaar Jackson (t.v.) får ærefullt oppdrag i filmen om sin berømte onkels liv.

Michael Jacksons nevø skal spille popkongen i ny film

Filmselskapet slapp å gå langt for å finne den de vil ha i rollen som Michael Jackson i kommende storfilm.

Valget falt nemlig på Michael Jacksons egen nevø, 26 år gamle Jafaar Jackson.

Jafaar Jackson er sønn av Michaels storebror, Jermaine Jackson (68).

Michael Jacksons mor, Katherine Jackson (92), er fornøyd med at barnebarnet har fått oppdraget.

– Jafaar utstråler min sønn. Det er herlig å se ham videreføre arven av Jackson-artister og entertainere, sier hun i en pressemelding, ifølge Reuters.

Jafaar Jackson var 13 år da Michael Jackson døde, 25. juni 2009. Popikonet ble 50 år.

– Ydmyk

26-åringen skriver på egen Instagram, under et bilde der han danser som onkelen, at han er «ydmyk overfor oppgaven».

«Til alle fans verden over, vi ses snart», skriver Jafaar Jackson.

Kontoen ser ut til å være nyopprettet, for det er kun ett bilde som er lagt ut. Jafaars eldre bror, Jourdynn Jackson (34), står oppført som fotograf:

Filmen får tittelen «Michael», og filmselskapet Lionsgate sier i en kunngjøring at den skal «utforske den kompliserte mannen som endte opp som kongen av pop».

De lover også at filmen skal fordype seg i «alle aspekter ved hans liv».

– Den eneste som kan

Innspillingen starter i år. Antoine Fuqua skal regissere, mens Graham King er produsent. De er begge overbevist om at Jafaar er rett person for hovedrollen.

– Det var klart for oss at han er den eneste som kan gjøre dette. Jeg kan ikke vente med å se ham som Michael Jackson på det store lerretet, sier King.

TJ Jackson (44), Jafaars fetter og sønn av Michaels bror Tito Jackson (69), skriver under Jafaars Instagram-post:

«Jeg er så stolt av deg at ord ikke kan beskrive det.»