HOLLYWOOD-STJERNE: Carey Mulligan, her på premieren til «She Said» i Los Angeles 4. november.

Carey Mulligan om fødselsdepresjon: − Var veldig redd

Carey Mulligan (37) spiller gravejournalist og småbarnsmor i filmen som tar for seg opprullingen rundt Harvey Weinstein (70). Hun trekker paralleller til eget liv.

I likhet med rollen hun spiller i den nye filmen «She Said», har nemlig den britiske skuespilleren erfart på kroppen hva det vil si å lide av av fødselsdepresjon.

– Jeg hadde en veldig lignende opplevelse med mitt første barn for syv år siden, sier Mulligan til People.

Hun forklarer at det var en tid med stor forvirring rundt hva som egentlig skjedde.

– Jeg følte meg veldig alene og var veldig redd, sier 37-åringen, som siden har fått enda et barn med Mumford & Sons-artist Marcus Mumford (35).

I «She Said», som hadde kinopremiere i Norge i forrige uke, spiller Mulligan rollen som New York Times-reporter Megan Twohey (45).

Se trailer fra «She Said» på VGTV (artikkelen fortsetter under):

Sammen med reporterkollega Jodi Kantor (47), som i filmen spilles av Zoe Kazan (39), var Twohey blant de første som begynte å interessere seg for opprullingen rundt den tidligere filmmogulen Harvey Weinstein.

Reporterduoen var dermed med på å sparke i gang metoo-bevegelsen, som etter hvert også endte med Weinsteins fall.

På privaten strevde Twohey med depresjon etter barnefødsel. Også hun har snakket med People, der hun beskriver tiden som «en av de mest sårbare fasene i livet».

Mulligan, som altså portretterer henne, forklarer til bladet at noe av det som traff henne hardest da hun leste manuskriptet, var Twoheys opplevelser rundt fødselsdepresjon.

Nettopp fordi det var noe skuespilleren kjente seg igjen i.

EKTEPAR: Carey Mulligan og Marcus Mumford på MET-gallaen i New York i vår.

Skuespilleren sier at hun håper både rollefigurens skildringer og hennes egne betroelser kan være med på å hjelpe andre i samme situasjon.

– Jeg følte at jeg var fullstendig alene da dette skjedde med meg. Men det er faktisk veldig mange som opplever det samme. Megan har gjort det, og mange av mine venner også. Og vi føler oss alle forferdelige, som om vi er den eneste som noensinne har gått gjennom noe som dette, sier Mulligan.

Selv gir Hollywood-stjernen jobben mye av æren for at hun kom seg ut av den vonde spiralen den gangen. Mulligan fikk en rolle i 2015-filmen Suffragette». Hun forklarer at «hun fant seg selv igjen».

Hun opplyser for øvrig at hun hadde «utrolig god støtte rundt seg».