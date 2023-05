EKTEPAR: Alec Baldwin og kona Hilaria Baldwin under PEN America 2023 Spring Literary Gala i New York 18. mai.

Alec Baldwin har fått ny hofte

Hilaria Baldwin (39) har delt bilde av ektemannen Alec Baldwin (65) på sykehuset.

«Alec fikk en ny hofte i dag», skriver Hilaria Baldwin på Instagram under en selfie av seg selv og Alec Baldwin.

Bildet viser Hollywood-stjernen i sykesengen og iført sykehusskjorte.

Kona skriver til sine 990.000 følgere at «det var på tide» at ektemannen ble operert.

Hun forklarer at hun nå håper at Baldwin kan legge «dette kapittelet med intense kroniske smerter» bak seg for å få livskvaliteten tilbake.

Fru Baldwin takker legene og sykehuset. selv har ikke pasienten uttalt seg etter inngrepet.

Det er andre gang Baldwin får operert inn hofteprotese hofteproteseHofteprotese vurderes som regel når andre behandlinger, som smertestillende midler, ikke lenger virker. De fleste som opereres, har artrose (nedslitt brusk i hofteleddet, såkalt hofteleddsartrose. Men proteseoperasjon kan også være aktuelt hvis du opplever sterke smerter, tap av bevegelighet eller deformitet i hofteleddet.. Første gang var i 2018.

«Vi har vært gjennom så mye sammen», skriver Hilaria om seg og ektemannen.

Fersk bestefar

Alec og Hilaria, som er yogainstruktør, har syv barn sammen. Den yngste kom til verden i fjor. Han har i tillegg datteren Ireland Baldwin (27) med ekskona Kim Basinger (69).

Ireland ble selv nylig mamma for første gang, og dermed ble hennes skuespillerforeldre også besteforeldre for første gang.

Henlagt drapssak

De siste par årene har Alec Baldwin hatt flere påkjenninger å hanskes med enn vond hofte. Det var han som avfyrte våpenet som ved et uhell drepte den 42 år gamle filmfotografen Halyna Hutchins på filmsettet i 2021.

Baldwin ble først siktet for uaktsomt drap, men i april ble siktelsen henlagt. Nylig ble filminnspillingen tatt opp igjen.

Hvor lenge han er sykmeldt, er ikke kjent.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post