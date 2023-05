OPPTUR: – Vi har fått kjemperespons. Og klimabevegelsen har meldt tilbake at de støtter filmen, sier Kristine Frøseth om «How To Blow Up A Pipeline», som har norsk premiere denne uken.

Kristine Frøseth om filmen: Forventet FBI-interesse

Kristine Frøseth (27) spiller en av hovedrollene i filmen «How To Blow Up A Pipeline» som i USA fikk terrorstempelet på seg av føderale myndigheter. Hun ble ikke overrasket over FBIs interesse.

– Det var noe vi snakket om på settet før vi filmet. Alle var klar over at filmen kunne dukke opp på en liste eller noe, forteller Drøbak-kvinnen til VG på telefon fra hennes nåværende hjemby, New York.

«How To Blow Up A Pipeline», som har norsk premiere denne uken, er basert på svenske Andreas Malms bok med samme navn. Den handler om en gruppe klimaaktivister som planlegger en storstilt sabotasjeaksjon for å sprenge en oljerørledning i lufta og stiller spørsmålet; hvor langt er det etisk forsvarlig å gå for å stanse klimaendringene?

Les også Norsk stjerne i terrorstemplet klimathriller Norske Kristine Frøseth (27) har en ledende rolle i en ny, amerikansk thriller som handler om klimaaktivister og…

– Jeg har lest boken, den er svært velskrevet. Men det handler ikke om å støtte terroraksjoner eller lignende, den starter heller en diskusjon om ulemper og fordeler ved radikale virkemidler i klimakampen, uten å tvinge budskapet ned i halsen på folk. Det har blitt en utrolig engasjerende film, så dette står jeg sterkt i, sier Frøseth, som lett leende forteller at hun ikke har hørt noe fra FBI etter den amerikanske premieren.

– Nei, de har ikke tatt kontakt!

FBI offentliggjorde nemlig i april en rapport der de går ut og advarer publikum mot filmen.

«Filmen har potensial til å inspirere aktører til å angripe olje og gassinstallasjoner med eksplosiver eller andre destruktive innretninger», står det i FBI-rapporten som ble offentliggjort den 6. april.

FBI – den nasjonale etterforskningsenheten mot kriminalitet i USA – skriver også at de offentliggjør rapporten for å «informere og forberede partnere på en mulig økning i truende aktivitet rundt olje- og gassinfrastruktur, spesielt rørledninger».

Også i Europa kan filmen vekke oppsikt med tanke på sabotasjen mot Nord Stream i fjor.

GJENNOMBRUDD: Rollen som Alaska i TV-serien «Looking For Alaska» ble et gjennombrudd for Kristine Frøseth – en rolle som betydde mye for henne også privat, og som hun fremdeles minner om på sin Instagram-konto.

De siste syv årene har Kristine Frøseth bygd seg opp en imponerende CV som modell og spesielt skuespiller. Senest i fjor hadde hun en bærende rolle i «Sharp Stick» og spilte Betty Ford i TV-serien «The First Lady».

Hun har også en sentral rolle i den kommende Apple TV-serien «The Buccaneers», basert på Edith Whartons bok. Likevel merker hun den pågående streiken hos manusforfatterne for filmer og TV-serier.

Tidlig i mai gikk Writers Guild of America (WGA) ut i streik. Grunnet nye forutsetninger etter strømmetjenestenes inntog i filmbransjen, krever de høyere lønn og en endring av praksisen i bransjen. Det skyldes ifølge dem at strømmetjenestene får stadig større fotfeste.

GODT SELSKAP: I «The Truth About the Harry Quebert Affair» spilte Kristine Frøseth mot selveste Patrick «McDreamy» Dempsey. Her er de avbildet under Cannes-festivalen i 2018.

– Det merkes godt, alt går mye tregere nå og vi prater kun med regissører om kommende prosjekter. Alt er satt på hold, og streiken virker ganske fastlåst, sier hun.

Samtidig er Kristine Frøseth klar på én ting for sin videre skuespillerkarriere; Hollywood blir aldri hennes base.

– Det er så intenst der! Jeg føler meg ikke inspirert i Hollywood, det gjør jeg i New York.

– Hva kan det komme av?

– Jeg tror pandemien har noe å si. Da så man at man kan bo og jobbe hvor som helst. Du kan sende egne takes, istedenfor å møte opp på personlige auditions, sier Kristine Frøseth, og innrømmer på Drøbak-engelsk:

– I’m not built for Hollywood!

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post