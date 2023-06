FILMPAR: Tom Holland og Zendaya på «Spider-Man: No Way Home»-premiere i Los Angeles i desember 2021.

Tom Holland bekrefter: Streik forsinker «Spider-Man»-fremdrift

Skuespiller Tom Holland (27) ligger an til å bli den første noensinne som spiller «Spider-Man» i fire filmer.

At det kommer en ny film om «Spider-Man», har det være hintet om lenge. Nå bekrefter både produsent Amy Pascal (65) og Tom Holland, hovedrolleinnehaver i de tre foregående, at det er ting på gang.

– Jeg kan ikke si så mye om dette, men jeg kan fortelle at vi har hatt møter, uttalte Holland til Variety torsdag, da han hadde premiere på sin nye TV-serie «The Crowded Room» (AppleTV +).

Støtter streikere

– Vi har hatt mange møter, men alt er i en veldig, veldig tidlig fase, sa stjernen.

PREMIERE: Tom Holland på «The Crowded Room»-premiere i New York torsdag.

Nye «Spider-Man» må imidlertid vente litt, for den pågående manusforfatterstreiken i Hollywood setter en stopper enn så lenge.

– Vi har lagt all møtevirksomhet på is i solidaritet med manusforfatterne, forklarte Holland på den røde løperen.

Les også Zendaya overrasket på scenen: – Alle nerver forsvant Syv år har gått siden sist Zendaya (26) opptrådte live som popartist.

Amy Pascal sa noe av det samme til Variety tidligere i uken, under premieren på en annen film i «Spider-Man»-universet, nemlig animasjonseventyret «Spider-Man: Across the Spider-Verse».

Da lovet nemlig produsenten at en ny «live-action» «live-action»film med ekte mennesker-film om edderkoppmannen vil foreligge «før dere aner».

– Jeg kan ikke si når, men den kommer, sa hun.

Hun informerte om at både Holland og Zendaya (26), som for øvrig også er et par i virkeligheten, er aktuelle for oppfølgeren.

– Prosessen er i gang, men ingen jobber nå mens streiken pågår. Vi støtter streikerne, men når de er i gang igjen, starter vi opp, sa produsenten.

Holland blir i så fall den første som fyller hovedrollen som Peter Parker i fire «Spider-Man»-filmer.

Han har tidligere spilt i «Spider-Man: Homecoming» i 2017, «Spider-Man: Far From Home» i 2019 og «Spider-Man: No Way Home» i 2021.

Les også Zendaya og Tom Holland poserte hver for seg Stjerneparet Zendaya (26) og Tom Holland (26) kastet begge glans i India lørdag, men de holdt avstand på rød løper.

I tillegg har den britiskfødte skuespilleren figurert i rollen i tre andre «crossover»-actionfilmer – «Captain America: Civil War» i 2016, «Avengers: Infinity War» i 2018 og «Avengers: Endgame» i 2019.

Zendaya blir den første til å fylle rollen som MJ, kvinnen i Spider-Mans liv, i fire filmer.

Les også Hollywood-streik kan føre til produksjonsstopp Film- og TV-manusforfattere går tirsdag ut i streik for første gang på 15 år.

I motsetning til mange andre områder i amerikansk arbeidsliv, står fagorganisasjonene sterkt i filmbransjen. Writers Guild of America ble opprettet for 90 år siden.

Siste gang manusforfatterne streiket, var i 2007. Den gangen varte konflikten i 100 dager. Ifølge CNN spås også denne nye striden å bli langvarig.